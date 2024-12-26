ЦБ возобновит операции с валютой на внутреннем рынке с 9 января

В конце июня следующего года Центробанк разместит сведения об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 г. Будут учитываться данные Минфина РФ об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 г. и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федбюджета вне бюджетного правила за текущий год.