ЦБ возобновит операции с валютой на внутреннем рынке с 9 января

ЦБ возобновит операции с валютой на внутреннем рынке с 9 январяВ I полугодии операции будут проводиться с корректировкой на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день
Банк России принял решение возобновить регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке с 9 января. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Ежедневный объем операций в первой половине 2025 г. будет определяться исходя из анонсируемых Минфином РФ объемов покупки или продажи валюты. С учетом анонсированного министерством объема покупок валюты с 6 декабря по 14 января (5,45 млрд руб. в день) Центробанк с 9 по 14 января проведет нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд руб. в день.
С 15 января по 30 июня 2025 г. регулятор намерен осуществлять покупку или продажу валюты исходя из корректировки ежемесячно анонсируемого Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. в день.
В конце июня следующего года Центробанк разместит сведения об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 г. Будут учитываться данные Минфина РФ об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 г. и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федбюджета вне бюджетного правила за текущий год.
28 ноября Банк России отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. ЦБ отмечал, что пошел на такой шаг для снижения волатильности финансовых рынков. Отмечалось, что отложенные покупки состоятся в течение следующего года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что мера Центробанка окажет умеренную поддержку рублю.