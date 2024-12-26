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ЦБ возобновит операции с валютой на внутреннем рынке с 9 января

В I полугодии операции будут проводиться с корректировкой на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день
Ведомости

Банк России принял решение возобновить регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке с 9 января. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ежедневный объем операций в первой половине 2025 г. будет определяться исходя из анонсируемых Минфином РФ объемов покупки или продажи валюты. С учетом анонсированного министерством объема покупок валюты с 6 декабря по 14 января (5,45 млрд руб. в день) Центробанк с 9 по 14 января проведет нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд руб. в день.

С 15 января по 30 июня 2025 г. регулятор намерен осуществлять покупку или продажу валюты исходя из корректировки ежемесячно анонсируемого Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. в день.

В конце июня следующего года Центробанк разместит сведения об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 г. Будут  учитываться данные Минфина РФ об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 г. и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федбюджета вне бюджетного правила за текущий год.

28 ноября Банк России отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. ЦБ отмечал, что пошел на такой шаг для снижения волатильности финансовых рынков. Отмечалось, что отложенные покупки состоятся в течение следующего года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что мера Центробанка окажет умеренную поддержку рублю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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