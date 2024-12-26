ВТБ нарастил чистую прибыль в ноябре в 3,2 раза
Чистые процентные доходы ВТБ в ноябре 2024 г. составили 21,7 млрд руб., что на 66,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2024 г. этот показатель достиг 473 млрд руб., снизившись на 32,4% год к году. Чистые комиссионные доходы, напротив, показали рост: в ноябре они увеличились на 57% до 25,9 млрд руб., а за 11 месяцев выросли на 23,7% до 241,5 млрд руб. Чистые операционные доходы до резервов в ноябре снизились на 24,9% до 54,1 млрд руб., а за 11 месяцев уменьшились на 12,1% до 903,3 млрд руб.
Несмотря на это, чистая прибыль группы ВТБ в ноябре выросла на 223,1% и составила 47,5 млрд руб., а за 11 месяцев увеличилась на 8,2% до 452,2 млрд руб. Чистая процентная маржа в ноябре 2024 г. составила 0,9%, что на 200 базисных пунктов ниже, чем годом ранее. За 11 месяцев показатель снизился на 130 базисных пунктов до 1,8%. Отношение расходов к доходам в ноябре выросло до 72,3%, а за 11 месяцев до 44,7%. Кредитный портфель ВТБ (до вычета резервов) на 30 ноября составил 24,4 трлн руб., увеличившись на 16,3% с начала года.
При этом кредиты юридическим лицам выросли на 20,2% до 16,8 трлн руб., а кредиты физическим лицам – на 8,6% до 7,5 трлн руб. Средства клиентов на 30 ноября достигли 26 трлн руб., показав рост на 17,6% с начала года. Средства юридических лиц увеличились на 13,7% до 14,5 трлн руб., а средства физических лиц выросли на 22,8% до 11,7 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала составил 9,1%, снизившись на 150 базисных пунктов с января. В ноябре группа также распустила резервы на 41,8 млрд руб., при этом за 11 месяцев расходы на создание резервов составили 57 млрд руб., что почти на 66% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.
25 декабря стало известно, что портфель пассивов ВТБ с начала 2024 г. показал рост в 1,5 раза, составив более 10 трлн руб., 9,4 трлн из которых – в нацвалюте. Финорганизация намерена увеличить общий портфель еще на 300 млрд руб. до конца года. В ВТБ отметили, что беспрецедентно высокий уровень процентных ставок оказал влияние на структуру сбережений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и текущих счетах постепенно уменьшается, в то время как число новых вкладов и накопительных счетов быстро растет. Основной причиной этой тенденции являются крайне высокие ставки по накопительным продуктам.
По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, за год объем привлеченных средств ВТБ вырос более чем на 3 трлн руб. Он отметил, что в 2025 г. тренд экстравысоких ставок продолжится и конкуренция между банками усилится.