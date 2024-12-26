ВТБ нарастил чистую прибыль в ноябре в 3,2 раза

При этом кредиты юридическим лицам выросли на 20,2% до 16,8 трлн руб., а кредиты физическим лицам – на 8,6% до 7,5 трлн руб. Средства клиентов на 30 ноября достигли 26 трлн руб., показав рост на 17,6% с начала года. Средства юридических лиц увеличились на 13,7% до 14,5 трлн руб., а средства физических лиц выросли на 22,8% до 11,7 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала составил 9,1%, снизившись на 150 базисных пунктов с января. В ноябре группа также распустила резервы на 41,8 млрд руб., при этом за 11 месяцев расходы на создание резервов составили 57 млрд руб., что почти на 66% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.