ВТБ закрыл сделку по приобретению «Почта банка»

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка, в 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи акций «Почта банка» предправления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.