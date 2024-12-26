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ВТБ закрыл сделку по приобретению «Почта банка»

Цена сделки составила 36 млрд рублей
Ведомости

Банк ВТБ закрыл сделку по приобретению «Почта банка», сообщили в кредитной организации.

«ВТБ завершил сделку по выкупу акций “Почта банка”, консолидировав свой пакет до 100%. Банк выкупил долю в 49,99% у “Почты России”, расчеты завершены», – говорится в сообщении.

Цена сделки составила 36 млрд руб. ВТБ также выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. По сообщению ВТБ, сеть «Почта банка» насчитывает 24 000 точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.

«В следующем году планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами», – сказал первый заместитель президента – предправления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка, в 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи акций «Почта банка» предправления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.

О выкупе доли «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. банком ВТБ стало известно 10 декабря. Тогда об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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