ВТБ закрыл сделку по приобретению «Почта банка»Цена сделки составила 36 млрд рублей
«ВТБ завершил сделку по выкупу акций “Почта банка”, консолидировав свой пакет до 100%. Банк выкупил долю в 49,99% у “Почты России”, расчеты завершены», – говорится в сообщении.
Цена сделки составила 36 млрд руб. ВТБ также выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. По сообщению ВТБ, сеть «Почта банка» насчитывает 24 000 точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.
«В следующем году планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами», – сказал первый заместитель президента – предправления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка, в 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи акций «Почта банка» предправления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.
О выкупе доли «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. банком ВТБ стало известно 10 декабря. Тогда об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.