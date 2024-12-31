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Биржевой курс доллара приблизился к 114 рублям

Ведомости

Курс доллара на международном валютном рынке Forex достиг 113,75 руб. вечером 31 декабря, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:49 мск американский доллар торговался на уровне 113,75 руб. В 16:57 мск стоимость валюты оценивалась в 109,73 руб. (рост на 3,66%).

27 ноября курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин тогда заявил, что рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. За день до этого, 26 ноября, курс доллара превысил впервые с марта 2022 г. 110 руб.

Банк России повысил официальный курс доллара на 29 декабря на 1 руб. и 15 коп. до 101,6797 руб. Курс евро вырос до 106,1028 руб. (+0,15 коп.), а курс юаня снизился до 13,4272 руб. (-0,01 коп.).

Регулятор с 27 декабря устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. По оценкам ЦБ, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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