Биржевой курс доллара приблизился к 114 рублям

27 ноября курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин тогда заявил, что рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. За день до этого, 26 ноября, курс доллара превысил впервые с марта 2022 г. 110 руб.