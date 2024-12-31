Биржевой курс доллара приблизился к 114 рублям
Курс доллара на международном валютном рынке Forex достиг 113,75 руб. вечером 31 декабря, следует из данных площадки.
По состоянию на 17:49 мск американский доллар торговался на уровне 113,75 руб. В 16:57 мск стоимость валюты оценивалась в 109,73 руб. (рост на 3,66%).
27 ноября курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин тогда заявил, что рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. За день до этого, 26 ноября, курс доллара превысил впервые с марта 2022 г. 110 руб.
Банк России повысил официальный курс доллара на 29 декабря на 1 руб. и 15 коп. до 101,6797 руб. Курс евро вырос до 106,1028 руб. (+0,15 коп.), а курс юаня снизился до 13,4272 руб. (-0,01 коп.).
Регулятор с 27 декабря устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. По оценкам ЦБ, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.