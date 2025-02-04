Микропредприятиям установят кредиты без ограничения применения плавающей ставки

В июне 2024 г. Госдума приняла закон об ограничении применения плавающей ставки по кредитам. Законом запрещается предоставлять кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет. Также ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.