Микропредприятиям установят кредиты без ограничения применения плавающей ставки

Микропредприятиям установят кредиты без ограничения применения плавающей ставкиРечь идет о бизнесе в сфере строительства, складов, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга
Микропредприятиям, работающим в сфере строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, а также санаторно-курортных услуг, разрешат брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Решение принято для поддержания жилищного строительства, которое «играет определяющую роль в экономике», а также ритейлеров и гостиничной отрасли, что «особенно важно в условиях санкционных ограничений», следует из сообщения.
«Зачастую проекты в этих сферах реализуются на базе отдельных, специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким предприятиям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае процентная ставка будет ниже рыночной из‑за риска ее возможного повышения», – пояснили в кабмине.
В июне 2024 г. Госдума приняла закон об ограничении применения плавающей ставки по кредитам. Законом запрещается предоставлять кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет. Также ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.
Закон также обязывает банк уведомить заемщика об изменении значения переменной процентной ставки и довести до него обновленный график платежей по договору не позднее 15 дней до начала применения измененной ставки. Правилом определяется, что кредитная организация обязана уведомить заемщика – субъекта малого или среднего предпринимательства (МСП) о возможном изменении плавающей ставки не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.