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Микропредприятиям установят кредиты без ограничения применения плавающей ставки

Речь идет о бизнесе в сфере строительства, складов, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга
Ведомости

Микропредприятиям, работающим в сфере строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, а также санаторно-курортных услуг, разрешат брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Решение принято для поддержания жилищного строительства, которое «играет определяющую роль в экономике», а также ритейлеров и гостиничной отрасли, что «особенно важно в условиях санкционных ограничений», следует из сообщения.

«Зачастую проекты в этих сферах реализуются на базе отдельных, специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким предприятиям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае процентная ставка будет ниже рыночной из‑за риска ее возможного повышения», – пояснили в кабмине.

В июне 2024 г. Госдума приняла закон об ограничении применения плавающей ставки по кредитам. Законом запрещается предоставлять кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет. Также ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.

Закон также обязывает банк уведомить заемщика об изменении значения переменной процентной ставки и довести до него обновленный график платежей по договору не позднее 15 дней до начала применения измененной ставки. Правилом определяется, что кредитная организация обязана уведомить заемщика – субъекта малого или среднего предпринимательства (МСП) о возможном изменении плавающей ставки не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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