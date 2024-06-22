В России вводят ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

В России вводят ограничения на применение плавающей ставки по кредитуНовое правило начнет действовать с 1 сентября
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении применения плавающей ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Законом запрещается предоставлять кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет. Также ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.
По действующему законодательству, процентная ставка или не меняется в течение всего срока выплаты кредита, или изменяется по условиям договора. Применять плавающую ставку можно ко всем видам потребкредитов.
Новое правило вступает в силу 1 сентября 2024 г. Инициатива была одобрена Госдумой 18 июня, Советом Федерации – 19 июня.
Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев.