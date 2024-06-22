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В России вводят ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

Новое правило начнет действовать с 1 сентября
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении применения плавающей ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом запрещается предоставлять кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет. Также ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.

По действующему законодательству, процентная ставка или не меняется в течение всего срока выплаты кредита, или изменяется по условиям договора. Применять плавающую ставку можно ко всем видам потребкредитов.

Новое правило вступает в силу 1 сентября 2024 г. Инициатива была одобрена Госдумой 18 июня, Советом Федерации – 19 июня.

Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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