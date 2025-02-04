Банк России опроверг миф про отказ от цифрового рубля через МФЦ
Банк России зафиксировал всплеск распространения мифов о цифровом рубле в мессенджерах и социальных сетях, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Стали появляться рассылки, в которых граждан предупреждают о необходимости избегать цифрового рубля и советуют отказаться от его использования в целом.
«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», – цитирует РБК представителя регулятора.
Некоторые граждане, опасаясь, что переход на цифровой рубль будет принудительным, обращались в МФЦ с заявлением об отказе от цифрового рубля.
В ЦБ назвали это очередным мифом, не имеющим под собой оснований. Регулятор напомнил, что цифровой рубль будет использоваться исключительно в качестве дополнения к классическим видам валюты и является добровольным.
Банк России еще год назад создал на своем сайте отдельный раздел, где содержатся ответы на наиболее популярные вопросы о цифровом рубле и мифы вокруг третьей формы нацвалюты. 4 февраля в разделе появился ответ на миф «чтобы отказаться от использования цифрового рубля, нужно отнести заявление в МФЦ». ЦБ заверил, что открыть цифровой кошелек (счет цифрового рубля) сможет только сам человек, только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля: никто другой за него этого сделать не сможет.
«Автоматически открываться цифровой кошелек никому не будет. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать счет цифрового рубля», – говорится в пояснении.
Среди других мифов, которые пытается развенчать ЦБ: «Со временем отменят наличные и заставят пользоваться только цифровыми рублями» или «начнется тотальная слежка за гражданами и их финансами».
Массовое использование цифрового рубля запланировано на вторую половину 2025 г., для этого до 1 июля все крупнейшие российские банки должны будут подготовить свою инфраструктуру. Системно значимые банки к этому сроку должны обеспечить клиентам возможность открывать и пополнять кошельки, совершать переводы, а также настроить прием цифровых рублей в своей инфраструктуре. Также в обязательном порядке к 1 июля 2025 г. должны настроить прием платежей в цифровых рублях торговые предприятия с годовой выручкой от 30 млн руб.
Остальным банкам с универсальной лицензией ЦБ намерен дать больше времени на доработку своих систем – до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г. То же касается и торговых точек: компании с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн руб. должны будут настроить прием платежей к 1 июля 2026 г., все остальные – к 1 июля 2027 г.
С 1 сентября 2024 г. стартовал второй этап пилотирования операций с цифровым рублям: количество участников-физлиц выросло до 9000, а юрлиц – до 1200. Список банков на втором этапе также расширился (в частности, к нему подключился Сбербанк и Т-банк). Также участникам доступны оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями.