Банк России опроверг миф про отказ от цифрового рубля через МФЦ

Банк России еще год назад создал на своем сайте отдельный раздел, где содержатся ответы на наиболее популярные вопросы о цифровом рубле и мифы вокруг третьей формы нацвалюты. 4 февраля в разделе появился ответ на миф «чтобы отказаться от использования цифрового рубля, нужно отнести заявление в МФЦ». ЦБ заверил, что открыть цифровой кошелек (счет цифрового рубля) сможет только сам человек, только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля: никто другой за него этого сделать не сможет.