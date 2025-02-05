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«Сбер» продолжит участие в программе льготного кредитования аграриев

Ведомости

Сбербанк снова примет участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее соглашение банк подписал с Минсельхозом, сообщает представитель «Сбера».

«Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ – соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом», – говорится в сообщении банка.

В пресс-службе отметили, что участие банка в программе обеспечит «удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию» и поспособствует успешной реализации посевной. Для максимальной поддержки отрасли банк также планирует увеличить объем финансирования на коммерческих условиях.

Правительство РФ выделило более 42 млрд руб. на этот год для льготного кредитования в сфере АПК. Об этом 23 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он также уточнил, что большая часть средств пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ.

«За последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 млн тонн. Чтобы сохранить набранный темп, дополнительно выделено на текущий год более 42 млрд руб. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ – чтобы приобрести топливо, семена, минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отечественных сортов растений и для развития животноводства», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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