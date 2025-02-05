«Сбер» продолжит участие в программе льготного кредитования аграриев

«За последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 млн тонн. Чтобы сохранить набранный темп, дополнительно выделено на текущий год более 42 млрд руб. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ – чтобы приобрести топливо, семена, минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отечественных сортов растений и для развития животноводства», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).