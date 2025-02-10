Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Объем активов кредитных организаций за декабрь увеличился до 199 трлн рублей

Ведомости

Объем активов кредитных организаций составил 199 трлн руб. на 1 января 2025 г., свидетельствуют обновленные данные Банка России. За месяц показатель увеличился на 3,7 трлн руб.

Несмотря на рост общей массы, на начало года объем денежных средств и их эквивалентов составил 14,58 трлн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 138,85 млрд руб., что эквивалентно падению на 0,94%. Объем ценных бумаг увеличился на 3,3 трлн до 25,7 трлн руб. Прирост наблюдался в сегменте облигаций с 21,9 трлн до 25,2 трлн руб.

29 января сообщалось, что объем чистых иностранных активов банков РФ сократился за декабрь на 5,5 трлн руб. до 65,4 трлн руб. Размер обязательств, включаемых в широкую денежную массу, увеличился со 126 трлн до 131 трлн руб., тогда как объем самой денежной массы в национальном определении увеличился с 111 трлн руб. до 117 трлн. Объем наличной валюты вне банковской системы увеличился почти на 500 млрд руб.

15 января ЦБ сообщил, что международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд. Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных