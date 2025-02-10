Объем активов кредитных организаций за декабрь увеличился до 199 трлн рублей
Объем активов кредитных организаций составил 199 трлн руб. на 1 января 2025 г., свидетельствуют обновленные данные Банка России. За месяц показатель увеличился на 3,7 трлн руб.
Несмотря на рост общей массы, на начало года объем денежных средств и их эквивалентов составил 14,58 трлн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 138,85 млрд руб., что эквивалентно падению на 0,94%. Объем ценных бумаг увеличился на 3,3 трлн до 25,7 трлн руб. Прирост наблюдался в сегменте облигаций с 21,9 трлн до 25,2 трлн руб.
29 января сообщалось, что объем чистых иностранных активов банков РФ сократился за декабрь на 5,5 трлн руб. до 65,4 трлн руб. Размер обязательств, включаемых в широкую денежную массу, увеличился со 126 трлн до 131 трлн руб., тогда как объем самой денежной массы в национальном определении увеличился с 111 трлн руб. до 117 трлн. Объем наличной валюты вне банковской системы увеличился почти на 500 млрд руб.
15 января ЦБ сообщил, что международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд. Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд.