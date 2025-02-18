Число выданных в январе кредиток упало до минимального значения с 2022 года
В январе 2025 г. количество выданных кредитных карт снизилось на 20% к предыдущему месяцу – до 1,15 млн штук, что стало минимальным показателем с апреля 2022 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Относительно января прошлого года показатель упал почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 г. При этом общий объем одобренных лимитов снизился до 135 млрд руб. (на 41%), что также стало самым низким значением с апреля 2022 г. Последовательное снижение наблюдается с мая прошлого года: с тех пор количество выданных кредитов упало на 53%, а объем одобренных лимитов – на 54%.
Эксперты считают, что негативная динамика рынка, прежде всего, определяется ужесточением регулирования. По словам аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, количественно выдачи кредитов ограничены макропруденциальными лимитами. Кроме того, банки снижают одобряемые кредитные лимиты из-за необходимости формирования резервов на весь объем лимита, а не только утилизируемый. Директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев отмечает, что макропруденциальные лимиты сдерживают не только выдачу кредитных продуктов, но и возможность увеличения лимитов для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 80%.
По словам Бочкиной, в этих условиях банки начали более строго отбирать потенциальных держателей кредиток. В первую очередь кредитные организации ориентируются на платежеспособных клиентов, что оказывает отрицательное влияние на уровень одобрений в целом по рынку. Помимо этого, банки стали ухудшать и другие условия по кредитным картам из-за стремления сбалансировать экономику продукта. Речь об установлении комиссий, ограничении возможностей переводов и снятия средств, сворачивании программы лояльности.
В декабре 2024 г. «Известия» со ссылкой на данные форума «Банки.ру» и жалобы граждан писали, что клиенты как минимум трех крупных российских банков сообщили о резком сокращении лимитов по кредитным картам. Количество таких случаев выросло в ноябре – декабре 2024 г. В пресс-службе ВТБ поясняли, что лимиты могут сократить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. Отмечалось, что банки корректируют условия по всем видам продуктов из-за ужесточения политики Банка России.