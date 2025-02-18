Число выданных в январе кредиток упало до минимального значения с 2022 года

Относительно января прошлого года показатель упал почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 г. При этом общий объем одобренных лимитов снизился до 135 млрд руб. (на 41%), что также стало самым низким значением с апреля 2022 г. Последовательное снижение наблюдается с мая прошлого года: с тех пор количество выданных кредитов упало на 53%, а объем одобренных лимитов – на 54%.