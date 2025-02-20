Допустивших мошенничества работников банка хотят привлекать к ответственности
ЦБ предложил ввести персональную ответственность работников банков, допустивших мошеннические операции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры», – сказала глава ЦБ в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «РИА Новости»).
По словам Набиуллиной, во многих крупных банках подобные процедуры уже запущены и хорошо работают.
В ходе пленарного заседания форума по вопросам кибербезопасности 19 февраля глава ЦБ обозначила две новые проблемы, связанные с деятельностью злоумышленников. Первая – это увеличение случаев кредитного мошенничества, когда люди становятся жертвами обмана и переводят мошенникам деньги, которые взяли кредит в банке. В 2024 г. кредитные средства составили около 40% от всех украденных у граждан денег. А вторая новая угроза – это распространение вируса типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону. Он может маскироваться под различные приложения, что позволяет мошенникам видеть пароли и сообщения.