Допустивших мошенничества работников банка хотят привлекать к ответственности

В ходе пленарного заседания форума по вопросам кибербезопасности 19 февраля глава ЦБ обозначила две новые проблемы, связанные с деятельностью злоумышленников. Первая – это увеличение случаев кредитного мошенничества, когда люди становятся жертвами обмана и переводят мошенникам деньги, которые взяли кредит в банке. В 2024 г. кредитные средства составили около 40% от всех украденных у граждан денег. А вторая новая угроза – это распространение вируса типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону. Он может маскироваться под различные приложения, что позволяет мошенникам видеть пароли и сообщения.