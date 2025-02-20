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Допустивших мошенничества работников банка хотят привлекать к ответственности

Ведомости

ЦБ предложил ввести персональную ответственность работников банков, допустивших мошеннические операции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры», – сказала глава ЦБ в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Набиуллиной, во многих крупных банках подобные процедуры уже запущены и хорошо работают.

В ходе пленарного заседания форума по вопросам кибербезопасности 19 февраля глава ЦБ обозначила две новые проблемы, связанные с деятельностью злоумышленников. Первая – это увеличение случаев кредитного мошенничества, когда люди становятся жертвами обмана и переводят мошенникам деньги, которые взяли кредит в банке. В 2024 г. кредитные средства составили около 40% от всех украденных у граждан денег. А вторая новая угроза – это распространение вируса типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону. Он может маскироваться под различные приложения, что позволяет мошенникам видеть пароли и сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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