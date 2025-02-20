Глава ЦБ: необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ является слухом
Глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала информацию о том, что при нежелании использовать цифровой рубль необходимо оформлять специальный отказ через МФЦ,«слухами и глупостью. Об этом она заявила в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».
Набиуллина подчеркнула, что пользователь сам будет решать, пользоваться ли ему цифровым рублем, так же как сейчас люди решают, использовать им наличный или безналичный расчет.
17 февраля стало известно, что ЦБ подготовил обновленную версию своего положения №375, которое определяет, как банки должны выявлять подозрительные операции, отказывать в их проведении и, при необходимости, расторгать договоры с клиентами. Документ уточняет критерии для выявления схем обналичивания и легализации преступных доходов. Одним из ключевых изменений станет контроль операций с цифровым рублем. В мониторинг включат транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Банкам предстоит разработать специальные программы для анализа таких операций, а при наличии обоснованных подозрений они будут обязаны отказать в открытии кошельков и проведении транзакций. Цифровой рубль, который с 2025 г. станет доступен клиентам крупнейших банков, получит статус равноправной формы денег наряду с наличными и безналичными средствами.