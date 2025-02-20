Глава ЦБ: необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ является слухом

17 февраля стало известно, что ЦБ подготовил обновленную версию своего положения №375, которое определяет, как банки должны выявлять подозрительные операции, отказывать в их проведении и, при необходимости, расторгать договоры с клиентами. Документ уточняет критерии для выявления схем обналичивания и легализации преступных доходов. Одним из ключевых изменений станет контроль операций с цифровым рублем. В мониторинг включат транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Банкам предстоит разработать специальные программы для анализа таких операций, а при наличии обоснованных подозрений они будут обязаны отказать в открытии кошельков и проведении транзакций. Цифровой рубль, который с 2025 г. станет доступен клиентам крупнейших банков, получит статус равноправной формы денег наряду с наличными и безналичными средствами.