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Глава ЦБ: необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ является слухом

Ведомости

Глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала информацию о том, что при нежелании использовать цифровой рубль необходимо оформлять специальный отказ через МФЦ,«слухами и глупостью. Об этом она заявила в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Набиуллина подчеркнула, что пользователь сам будет решать, пользоваться ли ему цифровым рублем, так же как сейчас люди решают, использовать им наличный или безналичный расчет.

17 февраля стало известно, что ЦБ подготовил обновленную версию своего положения №375, которое определяет, как банки должны выявлять подозрительные операции, отказывать в их проведении и, при необходимости, расторгать договоры с клиентами. Документ уточняет критерии для выявления схем обналичивания и легализации преступных доходов. Одним из ключевых изменений станет контроль операций с цифровым рублем. В мониторинг включат транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Банкам предстоит разработать специальные программы для анализа таких операций, а при наличии обоснованных подозрений они будут обязаны отказать в открытии кошельков и проведении транзакций. Цифровой рубль, который с 2025 г. станет доступен клиентам крупнейших банков, получит статус равноправной формы денег наряду с наличными и безналичными средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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