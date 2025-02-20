Курс доллара на Forex опустился ниже 88 рублей и вновь обновил минимум сентября
Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex впервые с 4 сентября 2024 г. опустился ниже 88 руб. По данным финансовой группы «Финам», на 14:20 мск доллар подешевел на 1,95%, достигнув 87,88 руб.
На российском межбанковском рынке к этому времени курс снизился на 1,34%, составив 88,43 руб. Фьючерс на доллар с мартовским исполнением на Московской бирже к 14:21 мск подешевел на 2,29% до 90,4 руб. Накануне, 19 февраля, курс доллара к рублю на рынке Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб.
Аналитики «ВИМ Инвестиций» сообщали, что краткосрочная поддержка рубля объясняется спекулятивными факторами – разницей процентных ставок. В то время как ставки фондирования в юанях на межбанковском рынке отрицательные, рублевая ликвидность приносит доход свыше 20%. По их мнению, это временный эффект, а фундаментальные факторы, включая санкции, работают против рубля.