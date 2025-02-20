Курс доллара на Forex опустился ниже 88 рублей и вновь обновил минимум сентября

На российском межбанковском рынке к этому времени курс снизился на 1,34%, составив 88,43 руб. Фьючерс на доллар с мартовским исполнением на Московской бирже к 14:21 мск подешевел на 2,29% до 90,4 руб. Накануне, 19 февраля, курс доллара к рублю на рынке Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб.