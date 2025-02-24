Рынок страховых брокеров вырос на 11,7% в 2024 году
Объем рынка страховых брокеров достиг 21,4 млрд руб. в 2024 г., продемонстрировав рост на 11,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).
По данным издания, рынок брокеров показывает уверенный рост как минимум с 2017 г. Вместе с тем, рынок страхования, по сведениям Национальных кредитных рейтингов (НКР), в прошлом году увеличился на 12,7%, составив 1,7 трлн руб., что выше показателя роста рынка страховых брокеров на 0,9%.
По словам совладельца страхового брокера Mainsgroup Сергея Худякова, около 40% в структуре non-life страхования приходится на автострахование, которым брокеры уделяют мало внимания. Но именно этот сектор продемонстрировал существенный рост в 2024 г. По данным НКР, по итогам прошлого года премии по каско увеличились на 30%, достигнув 343 млрд руб.
По словам сооснователя платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артура Коломийца, как правило, брокеры работают в сферах, где требуется узкая и глубокая специализация на конкретных рисках. Речь о страховании имущества юрлиц, автостраховании и морском страховании. В этих сегментах клиенты обычно не увеличивают траты на страхование, если нет новых крупных проектов. Таковых в последний год не наблюдалось, отметил эксперт.
Согласно данным Банка России, в 2023 г. в структуре доходов брокеров в сегменте страхования доминировали услуги личного страхования, в частности, от несчастных случаев и болезней (14,6%), и медицинское страхование (22,8%). Значительную долю занимало также имущественное страхование: наземного транспорта (8,5%), страхование грузов (6,5%), прочего имущества юрлиц (21,4%), гражданской ответственности (8,2%). В сфере перестрахования основная часть выручки формировалась за счет перестрахования прочего имущества юрлиц (62,7%), гражданской ответственности (9,9%), предпринимательских (11,1%) и финансовых рисков (7,5%).
В январе «Ведомости» со ссылкой на прогноз «Эксперта РА» писали, что в 2025 г. премии страхового рынка могут увеличиться на 37–40% по сравнению с результатами 2024 г. и достичь 4,6 трлн руб. при сохранении текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности. Согласно оценке агентства, в 2024 г. рынок вырос на 46%, собрав 3,34 трлн руб. премий.