Рынок страховых брокеров вырос на 11,7% в 2024 году

По словам сооснователя платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артура Коломийца, как правило, брокеры работают в сферах, где требуется узкая и глубокая специализация на конкретных рисках. Речь о страховании имущества юрлиц, автостраховании и морском страховании. В этих сегментах клиенты обычно не увеличивают траты на страхование, если нет новых крупных проектов. Таковых в последний год не наблюдалось, отметил эксперт.