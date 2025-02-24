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Рынок страховых брокеров вырос на 11,7% в 2024 году

Ведомости

Объем рынка страховых брокеров достиг 21,4 млрд руб. в 2024 г., продемонстрировав рост на 11,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

По данным издания, рынок брокеров показывает уверенный рост как минимум с 2017 г. Вместе с тем, рынок страхования, по сведениям Национальных кредитных рейтингов (НКР), в прошлом году увеличился на 12,7%, составив 1,7 трлн руб., что выше показателя роста рынка страховых брокеров на 0,9%.

По словам совладельца страхового брокера Mainsgroup Сергея Худякова, около 40% в структуре non-life страхования приходится на автострахование, которым брокеры уделяют мало внимания. Но именно этот сектор продемонстрировал существенный рост в 2024 г. По данным НКР, по итогам прошлого года премии по каско увеличились на 30%, достигнув 343 млрд руб.

По словам сооснователя платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артура Коломийца, как правило, брокеры работают в сферах, где требуется узкая и глубокая специализация на конкретных рисках. Речь о страховании имущества юрлиц, автостраховании и морском страховании. В этих сегментах клиенты обычно не увеличивают траты на страхование, если нет новых крупных проектов. Таковых в последний год не наблюдалось, отметил эксперт.

Согласно данным Банка России, в 2023 г. в структуре доходов брокеров в сегменте страхования доминировали услуги личного страхования, в частности, от несчастных случаев и болезней (14,6%), и медицинское страхование (22,8%). Значительную долю занимало также имущественное страхование: наземного транспорта (8,5%), страхование грузов (6,5%), прочего имущества юрлиц (21,4%), гражданской ответственности (8,2%). В сфере перестрахования основная часть выручки формировалась за счет перестрахования прочего имущества юрлиц (62,7%), гражданской ответственности (9,9%), предпринимательских (11,1%) и финансовых рисков (7,5%).

В январе «Ведомости» со ссылкой на прогноз «Эксперта РА» писали, что в 2025 г. премии страхового рынка могут увеличиться на 37–40% по сравнению с результатами 2024 г. и достичь 4,6 трлн руб. при сохранении текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности. Согласно оценке агентства, в 2024 г. рынок вырос на 46%, собрав 3,34 трлн руб. премий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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