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Среди 13 попавших под санкции ЕС банков оказались «Точка» и «Синара»

Ведомости

В 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против РФ попали 13 банков, в том числе «Синара», «Точка», банк «Ак Барс» и «Уралсиб». Это следует из данных на сайте официального журнала ЕС.

Ограничения также введены в отношении «Национального резервного банка», Росэксимбанка, Примсоцбанка, ББР-банка, РНКО «Платежный конструктор», Петербургского платежного центра, Кузнецкбизнесбанка, «Мир бизнес банка», банка «Кубань-кредит».

О новом пакете санкций совет ЕС объявил 24 февраля. Как говорилось в сообщении, Евросоюз впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Кроме того, было принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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