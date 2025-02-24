Среди 13 попавших под санкции ЕС банков оказались «Точка» и «Синара»
Ограничения также введены в отношении «Национального резервного банка», Росэксимбанка, Примсоцбанка, ББР-банка, РНКО «Платежный конструктор», Петербургского платежного центра, Кузнецкбизнесбанка, «Мир бизнес банка», банка «Кубань-кредит».
О новом пакете санкций совет ЕС объявил 24 февраля. Как говорилось в сообщении, Евросоюз впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Кроме того, было принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем».