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Объем срочных депозитов в январе вырос на 900 млрд рублей

Ведомости

Объем срочных депозитов россиян в январе вырос почти на 900 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России. За аналогичный период 2024 г. этот показатель составил около 600 млрд руб.

Сбербанк в января 2025 г. снизил портфель вкладов граждан на 150 млрд руб. Т-банк увеличил объем на 411,7 млрд руб. после присоединения Росбанка. Портфель Альфа-банка увеличился на 191,2 млрд руб., ВТБ – на 168,7 млрд руб., Совкомбанка – на 51,9 млрд руб.

«Коммерсантъ» отмечает, что в январе 10 банков зафиксировали рост портфелей вкладов физлиц на более чем 10 млрд руб., их совокупный прирост превысил 1 трлн руб. Рост объема портфеля отмечен в Яндекс-банке – 14,9 млрд руб., в то время как у кредитных организаций других маркетплейсов «явно нет амбиций на рынке срочных депозитов»: у Озон-банка рост составил немногим более 700 млн руб., а у Вайлдберризбанка вкладов нет.

25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что срочные вклады в январе выросли на 700 млрд руб. В то же время, отток средств граждан из банков в январе второй год подряд оказался на минимальном уровне. Средства физлиц сократились на 0,8%, или на 500 млрд руб., и на начало февраля составили 56,9 трлн руб. В январе 2024 г. отток был 0,7%, а граждане сняли со счетов и депозитов всего 300 млрд руб.

В регуляторе отмечали, что основная причина незначительного оттока в январе, как и в 2024 г., – сохранение выгодных ставок по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов, по данным ЦБ, была на уровне 21,5% в конце первого месяца года. Это ниже рекордного значения в размере 22,3% во второй декаде декабря, но по-прежнему выше ключевой ставки, которая с октября 2024 г. составляет 21%.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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