Объем срочных депозитов в январе вырос на 900 млрд рублей
Объем срочных депозитов россиян в январе вырос почти на 900 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России. За аналогичный период 2024 г. этот показатель составил около 600 млрд руб.
Сбербанк в января 2025 г. снизил портфель вкладов граждан на 150 млрд руб. Т-банк увеличил объем на 411,7 млрд руб. после присоединения Росбанка. Портфель Альфа-банка увеличился на 191,2 млрд руб., ВТБ – на 168,7 млрд руб., Совкомбанка – на 51,9 млрд руб.
«Коммерсантъ» отмечает, что в январе 10 банков зафиксировали рост портфелей вкладов физлиц на более чем 10 млрд руб., их совокупный прирост превысил 1 трлн руб. Рост объема портфеля отмечен в Яндекс-банке – 14,9 млрд руб., в то время как у кредитных организаций других маркетплейсов «явно нет амбиций на рынке срочных депозитов»: у Озон-банка рост составил немногим более 700 млн руб., а у Вайлдберризбанка вкладов нет.
25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что срочные вклады в январе выросли на 700 млрд руб. В то же время, отток средств граждан из банков в январе второй год подряд оказался на минимальном уровне. Средства физлиц сократились на 0,8%, или на 500 млрд руб., и на начало февраля составили 56,9 трлн руб. В январе 2024 г. отток был 0,7%, а граждане сняли со счетов и депозитов всего 300 млрд руб.
В регуляторе отмечали, что основная причина незначительного оттока в январе, как и в 2024 г., – сохранение выгодных ставок по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов, по данным ЦБ, была на уровне 21,5% в конце первого месяца года. Это ниже рекордного значения в размере 22,3% во второй декаде декабря, но по-прежнему выше ключевой ставки, которая с октября 2024 г. составляет 21%.