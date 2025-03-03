Объем срочных депозитов в январе вырос на 900 млрд рублей

25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что срочные вклады в январе выросли на 700 млрд руб. В то же время, отток средств граждан из банков в январе второй год подряд оказался на минимальном уровне. Средства физлиц сократились на 0,8%, или на 500 млрд руб., и на начало февраля составили 56,9 трлн руб. В январе 2024 г. отток был 0,7%, а граждане сняли со счетов и депозитов всего 300 млрд руб.