Граждане забрали из банков полтриллиона рублей в январе

Граждане забрали из банков полтриллиона рублей в январеНо динамика оттока является минимальной за последние годы для первого месяца
Отток средств граждан из банков в январе второй год подряд оказался на минимальном уровне для этого месяца. Средства физлиц сократились на 0,8%, или на 500 млрд руб., и на начало февраля составили 56,9 трлн руб., говорится в новом обзоре Банка России. В январе 2024 г. отток был 0,7%, а граждане сняли со счетов и депозитов всего 300 млрд руб.
Как правило, отток в январе значительно больше, обращает внимание в обзоре регулятор: в 2021–2023 гг. он составлял 2,3-2,7% (880 млрд руб. – 1 трлн руб.).
В декабре 2024 г. средства граждан в банках прибавили 3,9 трлн руб. (7,2%). Рост остатков в банках в последний месяц года, а затем их снижение в январе происходит каждый год, говорится в обзоре: в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят из-за длинных праздников.
Основной причиной незначительного оттока в январе Банк России называет, как и год назад, сохранение выгодных ставок по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов, по данным ЦБ, была на уровне 21,5% в конце первого месяца года. Это ниже рекордного значения в размере 22,3% во второй декаде декабря, но по-прежнему выше ключевой ставки, которая с октября 2024 г. составляет 21%.
Основное сокращение в январе пришлось на рублевые средства – они снизились на 0,9% (500 млрд руб.). Отток произошел только с текущих счетов (-1,2 трлн руб., -7,8%), тогда как срочные вклады выросли (700 млрд руб., +1,9%). Средства в валюте практически не изменились, показав прирост на 20 млрд руб. в рублевом эквиваленте (+0,5%).
Когда в декабре ЦБ неожиданно решил сохранить ключевую ставку, во многих банках доходности по вкладам достигали и даже превышали 23%. Но затем они начали их планомерно снижать. После февральского решения ЦБ вновь оставить «ключ» десять банков из топ-20 снизили доходность по вкладам, и всего два банка подняли ставки, сообщали «Финуслуги». С 17 февраля индекс ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков, рассчитываемый финансовым маркетплейсом, уменьшился на 0,17 п. п. для трехмесячных вкладов (до 20,94%), на 0,23 п. п. для полугодовых (до 21,19%) и на 0,40 п. п. для годовых (до 20,27%).
По итогам второй декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам, рассчитываемая ЦБ, оказалась практически на уровне ключевой ставки – 21,058%.
Среди крупных банков на прошлой неделе объявили о снижении ставок Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ), писали ранее «Ведомости».
Снижение ставок в банках связано с ожиданиями предстоящего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, прокомментировал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Наибольшая доходность наблюдается по депозитам со сроком на полгода – средняя ставка по ним, согласно индексу вкладов «Финуслуг», в топ-20 банках превышает 21%, добавил он.
В расчетах средств граждан Банком России не учитываются средства на счетах эскроу. Объем средств на таких счетах снизился на 113 млрд руб., или 1,8%, после декабрьского падения на 8,8%. Это связано с сокращением ипотечного кредитования в январе из-за длинных праздников и массовым раскрытием эскроу-счетов вслед за вводом жилья в эксплуатацию. По предварительным данным ЦБ, в январе было раскрыто счетов на 415 млрд руб., что значительно превышает среднемесячный уровень 2024 г., за исключением декабря, – 300 млрд руб.