Граждане забрали из банков полтриллиона рублей в январе

Когда в декабре ЦБ неожиданно решил сохранить ключевую ставку, во многих банках доходности по вкладам достигали и даже превышали 23%. Но затем они начали их планомерно снижать. После февральского решения ЦБ вновь оставить «ключ» десять банков из топ-20 снизили доходность по вкладам, и всего два банка подняли ставки, сообщали «Финуслуги». С 17 февраля индекс ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков, рассчитываемый финансовым маркетплейсом, уменьшился на 0,17 п. п. для трехмесячных вкладов (до 20,94%), на 0,23 п. п. для полугодовых (до 21,19%) и на 0,40 п. п. для годовых (до 20,27%).