ЦБ: компании с выручкой до 20 млн рублей могут освободить от единого QR-кода
Компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Алексея Гузнова.
Гузнов заявил, что в случае с универсальным QR-кодом требуется «отсечка» – внедрять технологию должны предприятия, которые более приспособлены к подобным инвестициям. По его словам, деление могут установить в зависимости от размеров выручки компаний, а один из возможных вариантов – от 20 млн руб. в год.
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали, писали ранее «Ведомости». Новую версию документа планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Если документ примут, то часть статей вступит в силу с 1 июля 2025 г., а другие – в зависимости от дат, обозначенных в поправках. Для универсального платежного кода срок ввода в эксплуатацию установлен 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него.
Инициатива утверждает АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) в роли оператора услуг по предоставлению универсального QR и наделяет его исключительным правом определять правила использования универсального платежного кода, предоставлять услуги банкам, платежным платформам и агентам, а также обеспечивать неизменность данных о переводах.
«Ведомости» писали в феврале, что Банк России разработал и утвердил стандарт, определяющий правила безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Согласно правилу, платежный код может использоваться в двух сценариях: в виде динамического QR, который формируется для конкретной операции, и статического QR, который создается однократно для регулярного использования при переводах и содержит как платежную ссылку, так и реквизиты плательщика/получателя.