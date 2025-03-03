ЦБ: компании с выручкой до 20 млн рублей могут освободить от единого QR-кода

Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали, писали ранее «Ведомости». Новую версию документа планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Если документ примут, то часть статей вступит в силу с 1 июля 2025 г., а другие – в зависимости от дат, обозначенных в поправках. Для универсального платежного кода срок ввода в эксплуатацию установлен 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него.