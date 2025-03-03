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ЦБ: компании с выручкой до 20 млн рублей могут освободить от единого QR-кода

Ведомости

Компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Алексея Гузнова.

Гузнов заявил, что в случае с универсальным QR-кодом требуется «отсечка» – внедрять технологию должны предприятия, которые более приспособлены к подобным инвестициям. По его словам, деление могут установить в зависимости от размеров выручки компаний, а один из возможных вариантов – от 20 млн руб. в год.

Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали, писали ранее «Ведомости». Новую версию документа планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Если документ примут, то часть статей вступит в силу с 1 июля 2025 г., а другие – в зависимости от дат, обозначенных в поправках. Для универсального платежного кода срок ввода в эксплуатацию установлен 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него.

Инициатива утверждает АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) в роли оператора услуг по предоставлению универсального QR и наделяет его исключительным правом определять правила использования универсального платежного кода, предоставлять услуги банкам, платежным платформам и агентам, а также обеспечивать неизменность данных о переводах.

«Ведомости» писали в феврале, что Банк России разработал и утвердил стандарт, определяющий правила безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Согласно правилу, платежный код может использоваться в двух сценариях: в виде динамического QR, который формируется для конкретной операции, и статического QR, который создается однократно для регулярного использования при переводах и содержит как платежную ссылку, так и реквизиты плательщика/получателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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