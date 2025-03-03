Продукты ВТБ начали продаваться в офисах «Почта банка»
Продажа продуктов ВТБ запущена в 125 клиентских центрах «Почта банка» в 48 регионах России, а до конца марта проект будет расширяться, говорится в сообщении ВТБ.
В точках обслуживания «Почта банка» в Москве, Уфе, Тольятти, Ставрополе и других городах розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ. В том числе, речь о получении дебетовой или кредитной карт, открытии вклада или накопительного счета, подключении программы лояльности и семейного банка, подаче заявок на автокредитование или ипотеку, переводе в ВТБ пенсии или зарплаты.
Для пенсионеров в ВТБ предусмотрены специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. В частности, по накопительному ВТБ-счету финорганизация предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, банк каждый месяц начисляет 7% годовых на остаток средств до 100 000 руб. на дебетовых картах.
«Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж», – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.
Клиенты «Почта банка», как и прежде, будут получать финуслуги в привычных для себя местах, добавила она.
По словам руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина, клиентам «Почта банка» также доступен выездной сервис ВТБ. Воспользоваться доставкой ВТБ могут свыше 121 млн жителей России в 4600 населенных пунктов. Клиенты ВТБ, РНКБ и «Почта банка» могут быть обслужены в объединенной банкоматной сети: снятие и внесение наличных проводятся без комиссии во всех устройствах самообслуживания группы.