Продукты ВТБ начали продаваться в офисах «Почта банка»

Для пенсионеров в ВТБ предусмотрены специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. В частности, по накопительному ВТБ-счету финорганизация предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, банк каждый месяц начисляет 7% годовых на остаток средств до 100 000 руб. на дебетовых картах.