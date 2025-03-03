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Продукты ВТБ начали продаваться в офисах «Почта банка»

Ведомости

Продажа продуктов ВТБ запущена в 125 клиентских центрах «Почта банка» в 48 регионах России, а до конца марта проект будет расширяться, говорится в сообщении ВТБ.

В точках обслуживания «Почта банка» в Москве, Уфе, Тольятти, Ставрополе и других городах розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ. В том числе, речь о получении дебетовой или кредитной карт, открытии вклада или накопительного счета, подключении программы лояльности и семейного банка, подаче заявок на автокредитование или ипотеку, переводе в ВТБ пенсии или зарплаты.

Для пенсионеров в ВТБ предусмотрены специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. В частности, по накопительному ВТБ-счету финорганизация предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, банк каждый месяц начисляет 7% годовых на остаток средств до 100 000 руб. на дебетовых картах.

«Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж», – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.

Клиенты «Почта банка», как и прежде, будут получать финуслуги в привычных для себя местах, добавила она.

По словам руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина, клиентам «Почта банка» также доступен выездной сервис ВТБ. Воспользоваться доставкой ВТБ могут свыше 121 млн жителей России в 4600 населенных пунктов. Клиенты ВТБ, РНКБ и «Почта банка» могут быть обслужены в объединенной банкоматной сети: снятие и внесение наличных проводятся без комиссии во всех устройствах самообслуживания группы.

В декабре 2024 г. Банк ВТБ закрыл сделку по покупке «Почта банка». Стоимость сделки составила 36 млрд руб. ВТБ сообщал, что сеть «Почта банка» насчитывает 24 000 точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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