В Москве тестируют оплату проезда в метро цифровыми рублями

27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор сдвинет срок массового внедрения цифрового рубля. К его широкому внедрению планировалось перейти с 1 июля 2025 г. Новая дата массового запуска будет объявлена позже. По словам Набиуллиной, запросы об отсрочке поступают от банков, при этом пилот проходит успешно: в нем участвует ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также около 30 компаний.