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В Москве тестируют оплату проезда в метро цифровыми рублями

Ведомости

Власти Москвы начали тестировать оплату проезда в метро при помощи цифрового рубля. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что испытания проводятся совместно с Банком России и ВТБ в закрытом режиме. Участники фокус-группы успешно приобрели несколько транспортных карт «Тройка» и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе с помощью универсального QR-кода.

Отмечается, что новый способ оплаты упростит покупку транспортной карты или ее пополнение. Покупателю нужно будет зайти в приложение банка и отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне. Потом он может выбрать цифровой рубль или систему быстрых платежей для оплаты.

Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Центробанк выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю.

27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор сдвинет срок массового внедрения цифрового рубля. К его широкому внедрению планировалось перейти с 1 июля 2025 г. Новая дата массового запуска будет объявлена позже. По словам Набиуллиной, запросы об отсрочке поступают от банков, при этом пилот проходит успешно: в нем участвует ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также около 30 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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