В Москве тестируют оплату проезда в метро цифровыми рублями
Власти Москвы начали тестировать оплату проезда в метро при помощи цифрового рубля. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что испытания проводятся совместно с Банком России и ВТБ в закрытом режиме. Участники фокус-группы успешно приобрели несколько транспортных карт «Тройка» и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе с помощью универсального QR-кода.
Отмечается, что новый способ оплаты упростит покупку транспортной карты или ее пополнение. Покупателю нужно будет зайти в приложение банка и отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне. Потом он может выбрать цифровой рубль или систему быстрых платежей для оплаты.
Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Центробанк выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю.
27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор сдвинет срок массового внедрения цифрового рубля. К его широкому внедрению планировалось перейти с 1 июля 2025 г. Новая дата массового запуска будет объявлена позже. По словам Набиуллиной, запросы об отсрочке поступают от банков, при этом пилот проходит успешно: в нем участвует ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также около 30 компаний.