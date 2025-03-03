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ЦБ повысил курс доллара на 4 марта

Ведомости

Центральный банк России (ЦБ) поднял курс доллара США на 4 марта на 0,9929 руб. до 89,2497 руб., следует из данных ЦБ.

Кроме того, повысился и курс евро с 91,5655 до 92,853 руб. Официальный курс юаня достиг отметки 12,1658 руб.

Центробанк определяет курс с помощью данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. ЦБ формирует курс после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

15 февраля курс доллара США впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. до 90,31 руб. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называли возможной причиной укрепления валюты новостную повестку об урегулировании конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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