ЦБ повысил курс доллара на 4 марта
Центральный банк России (ЦБ) поднял курс доллара США на 4 марта на 0,9929 руб. до 89,2497 руб., следует из данных ЦБ.
Кроме того, повысился и курс евро с 91,5655 до 92,853 руб. Официальный курс юаня достиг отметки 12,1658 руб.
Центробанк определяет курс с помощью данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. ЦБ формирует курс после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
15 февраля курс доллара США впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. до 90,31 руб. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называли возможной причиной укрепления валюты новостную повестку об урегулировании конфликта на Украине.