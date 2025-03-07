ЦБ: выдачи льготной ипотеки в феврале вернулись к уровню декабря 2024 года
В феврале объем ипотечного кредитования с господдержкой достиг 171 млрд руб., вернувшись к показателям декабря прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
На программы льготной ипотеки в январе пришлось более 80% всех выданных кредитов. С учетом траншей по ранее заключенным договорам, включая «Льготную ипотеку», объем выдачи составил 105,1 млрд руб., тогда как в декабре этот показатель достигал 233,1 млрд руб.
Выдача ипотеки на рыночных условиях в январе снизилась в 2,7 раза до 21,8 млрд руб., что связано с ростом процентных ставок, отмечает ЦБ. Средний размер ипотечного кредита сократился с 4 млн руб. в декабре до 3,9 млн руб., но в годовом выражении вырос на 400 000 руб.
Замедление ипотечного кредитования в январе объясняется не только длинными праздниками, но и ослаблением спроса на жилье. Это связано с отменой массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 г. и высокими рыночными ставками, следует из обзора.
6 марта стало известно, что банки выдали 46 400 кредитов на 218,9 млрд руб., это больше января на 76,1% по количеству и на 79,8% по объему. Последний раз такими высокими темпами выдачи росли в июне 2022 г. перед окончанием программы льготной ипотеки под 8% – тогда количество ссуд увеличилось за месяц на 77%, объем – на 82%.
Средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 2% до почти 4,72 млн руб. Но в годовой динамике сегмент сильно отстает от показателей февраля 2024 г.: количество выданных кредитов ниже на 46%, объем – на 33,5%.