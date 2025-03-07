ЦБ: выдачи льготной ипотеки в феврале вернулись к уровню декабря 2024 года

6 марта стало известно, что банки выдали 46 400 кредитов на 218,9 млрд руб., это больше января на 76,1% по количеству и на 79,8% по объему. Последний раз такими высокими темпами выдачи росли в июне 2022 г. перед окончанием программы льготной ипотеки под 8% – тогда количество ссуд увеличилось за месяц на 77%, объем – на 82%.