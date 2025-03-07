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ЦБ: выдачи льготной ипотеки в феврале вернулись к уровню декабря 2024 года

Ведомости

В феврале объем ипотечного кредитования с господдержкой достиг 171 млрд руб., вернувшись к показателям декабря прошлого года. Об этом говорится в бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

На программы льготной ипотеки в январе пришлось более 80% всех выданных кредитов. С учетом траншей по ранее заключенным договорам, включая «Льготную ипотеку», объем выдачи составил 105,1 млрд руб., тогда как в декабре этот показатель достигал 233,1 млрд руб.

Выдача ипотеки на рыночных условиях в январе снизилась в 2,7 раза до 21,8 млрд руб., что связано с ростом процентных ставок, отмечает ЦБ. Средний размер ипотечного кредита сократился с 4 млн руб. в декабре до 3,9 млн руб., но в годовом выражении вырос на 400 000 руб.

Замедление ипотечного кредитования в январе объясняется не только длинными праздниками, но и ослаблением спроса на жилье. Это связано с отменой массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 г. и высокими рыночными ставками, следует из обзора.

6 марта стало известно, что банки выдали 46 400 кредитов на 218,9 млрд руб., это больше января на 76,1% по количеству и на 79,8% по объему. Последний раз такими высокими темпами выдачи росли в июне 2022 г. перед окончанием программы льготной ипотеки под 8% – тогда количество ссуд увеличилось за месяц на 77%, объем – на 82%.

Средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 2% до почти 4,72 млн руб. Но в годовой динамике сегмент сильно отстает от показателей февраля 2024 г.: количество выданных кредитов ниже на 46%, объем – на 33,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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