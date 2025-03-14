ЦБ понизил официальный курс доллара до 85,57 рубля
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 15-17 марта 2025 г. Это следует из опубликованных данных на сайте регулятора.
Курс доллара составил 85,57 руб., что на 1,05 руб. ниже предыдущего показателя. А курс евро был снижен до 93,61 руб. (–0,65 руб.). Курс юаня же уменьшился до 11,82 руб. (–0,06 руб.).
По информации регулятора, самую высокую доходность за месяц продемонстрировали рублевые инструменты. В частности, значительный рост наблюдался в акциях компаний, наиболее уязвимых к санкциям, их стоимость увеличилась почти на 7%. А среднедневной оборот рынка акций достиг рекордного уровня за последние три года – 211,4 млрд руб.