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ЦБ понизил официальный курс доллара до 85,57 рубля

Ведомости

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 15-17 марта 2025 г. Это следует из опубликованных данных на сайте регулятора.

Курс доллара составил 85,57 руб., что на 1,05 руб. ниже предыдущего показателя. А курс евро был снижен до 93,61 руб. (–0,65 руб.). Курс юаня же уменьшился до 11,82 руб. (–0,06 руб.).

10 марта ЦБ объявил, что в феврале курс рубля по отношению к доллару США вырос на 10,5%. Это стало возможным благодаря ожиданиям снижения политической напряженности. Также вырос и рынок ценных бумаг, а индекс Мосбиржи с начала месяца прибавил 8,6%.

По информации регулятора, самую высокую доходность за месяц продемонстрировали рублевые инструменты. В частности, значительный рост наблюдался в акциях компаний, наиболее уязвимых к санкциям, их стоимость увеличилась почти на 7%. А среднедневной оборот рынка акций достиг рекордного уровня за последние три года – 211,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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