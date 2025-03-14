В 2024 году объем страховых взносов увеличился до 3,7 трлн рублей
По итогам 2024 г. объем страховых взносов в России увеличился на 62,8% до 3,7 трлн руб., сообщает Центробанк (ЦБ).
Сообщается, что основным катализатором роста рынка стало страхование жизни. В прошлом году премии по нему достигли рекордных показателей за всю историю наблюдений, говорится в сообщении. Кроме того, положительную динамику показали добровольное медицинское страхование, автострахование и корпоративные виды страхования.
ЦБ сообщает, что в 2024 г. чистая прибыль страховщиков выросла почти в 1,5 раза и составила 462,8 млрд руб.
В то же время объем выплат по страховым договорам возрос более чем в два раза, составив 2,1 трлн руб. Наиболее значительный рост выплат в сфере страхования жизни наблюдался в накопительном страховании жизни (НСЖ), в других сегментах лидировали автострахование и страхование имущества юридических лиц.
18 февраля стало известно, что, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2024 г., страховщики жизни собрали 2,1 трлн руб. премий – это в 2,6 раза превышает результат 2023 г. Вице-президент ВСС Глеб Яковлев на пресс-конференции 17 февраля отметил, что итоги года превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики.