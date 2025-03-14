В 2024 году объем страховых взносов увеличился до 3,7 трлн рублей

В то же время объем выплат по страховым договорам возрос более чем в два раза, составив 2,1 трлн руб. Наиболее значительный рост выплат в сфере страхования жизни наблюдался в накопительном страховании жизни (НСЖ), в других сегментах лидировали автострахование и страхование имущества юридических лиц.