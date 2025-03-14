Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

В 2024 году объем страховых взносов увеличился до 3,7 трлн рублей

Ведомости

По итогам 2024 г. объем страховых взносов в России увеличился на 62,8% до 3,7 трлн руб., сообщает Центробанк (ЦБ).

Сообщается, что основным катализатором роста рынка стало страхование жизни. В прошлом году премии по нему достигли рекордных показателей за всю историю наблюдений, говорится в сообщении. Кроме того, положительную динамику показали добровольное медицинское страхование, автострахование и корпоративные виды страхования.

ЦБ сообщает, что в 2024 г. чистая прибыль страховщиков выросла почти в 1,5 раза и составила 462,8 млрд руб.

В то же время объем выплат по страховым договорам возрос более чем в два раза, составив 2,1 трлн руб. Наиболее значительный рост выплат в сфере страхования жизни наблюдался в накопительном страховании жизни (НСЖ), в других сегментах лидировали автострахование и страхование имущества юридических лиц.

18 февраля стало известно, что, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2024 г., страховщики жизни собрали 2,1 трлн руб. премий – это в 2,6 раза превышает результат 2023 г. Вице-президент ВСС Глеб Яковлев на пресс-конференции 17 февраля отметил, что итоги года превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных