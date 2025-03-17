Курс доллара на Forex опустился ниже 84 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с лета 2024 г. опустился ниже 84 руб., свидетельствуют данные портала Investing. На 17:40 стоимость валюты составила 83,74 руб.
На минимуме цена опускалась до 83,5 руб. В начале дня стоимость доллара на Forex вновь опустился ниже 85 руб. На минимуме курс доллара достигал 84,6 руб. 11 марта доллар опустился ниже 85 руб. впервые с августа 2024 г., но позднее скорректировался и торговался выше. С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. Банк России установил на выходные и 17 марта доллар по 85,57 руб. (-1,05 руб. к 14 марта), евро – 93,61 руб. (-0,65 руб.), а юань – 12,24 руб. (-0,05 руб.).
Как писали «Ведомости» 17 марта, рубль значительно укрепился с начала года благодаря сочетанию факторов от геополитического оптимизма, роста притока капитала в фондовый рынок и наращивания выручки экспортерами. Но эксперты считают укрепление временным и ожидают возвращения доллара на уровень около 100 руб.
Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева в разговоре с «Ведомостями» отметила, что рубль приблизился к пределам укрепления: после пяти месяцев нетто-продаж население перешло к нетто-покупкам в феврале. В ближайшее время рубль может протестировать уровень 83,5 руб./$, но затем возобновится движение к 90 руб./$, полагает она. В 2025 г. аналитики «Цифра брокера» ожидают курса доллара на уровне 105–107 руб.
Во II квартале в Совкомбанке ждут курса рубля на уровне 12,8 руб./юань, 93 руб./$ и 101 руб./евро, в IV квартале – 13,3 руб./юань, 98 руб./$ и 107 руб./евро. По оценкам «Эксперт РА», средний курс доллара будет на уровне 97 руб., в конце года – 102 руб. В «Т-инвестициях» прогнозируют средний курс доллара на уровне 97–98 руб., 101–105 руб. – на конец года. В «Финаме» – 105 руб. в конце года.