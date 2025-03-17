Курс доллара на Forex опустился ниже 84 рублей

На минимуме цена опускалась до 83,5 руб. В начале дня стоимость доллара на Forex вновь опустился ниже 85 руб. На минимуме курс доллара достигал 84,6 руб. 11 марта доллар опустился ниже 85 руб. впервые с августа 2024 г., но позднее скорректировался и торговался выше. С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. Банк России установил на выходные и 17 марта доллар по 85,57 руб. (-1,05 руб. к 14 марта), евро – 93,61 руб. (-0,65 руб.), а юань – 12,24 руб. (-0,05 руб.).