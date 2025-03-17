Курс доллара на Forex вновь опустился ниже 85 рублей

Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева в разговоре с «Ведомостями» отметила, что рубль приблизился к пределам укрепления: после пяти месяцев нетто-продаж население перешло к нетто-покупкам в феврале. В ближайшее время рубль может протестировать уровень 83,5 руб./$, но затем возобновится движение к 90 руб./$, полагает она. В 2025 г. аналитики «Цифра брокера» ожидают курса доллара на уровне 105–107 руб.