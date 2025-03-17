Газета
Телеграм
/ Финансы

Курс доллара на Forex вновь опустился ниже 85 рублей

Ведомости

Курс доллара на международном валютном рынке Forex вновь опустился ниже 85 руб., свидетельствуют данные финансовой компании «Финам». На 11:17 мск стоимость валюты составила 84,8 руб.

На минимуме курс доллара достигал 84,6 руб. 11 марта доллар опустился ниже 85 руб. впервые с августа 2024 г., но позднее скорректировался и торговался выше. С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. Банк России установил на выходные и 17 марта доллар по 85,57 руб. (-1,05 руб. к 14 марта), евро – 93,61 руб. (-0,65 руб.), а юань – 12,24 руб. (-0,05 руб.).

Как писали «Ведомости» 17 марта, рубль значительно укрепился с начала года благодаря сочетанию факторов от геополитического оптимизма, роста притока капитала в фондовый рынок и наращивания выручки экспортерами. Но эксперты считают укрепление временным и ожидают возвращения доллара на уровень около 100 руб.

Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева в разговоре с «Ведомостями» отметила, что рубль приблизился к пределам укрепления: после пяти месяцев нетто-продаж население перешло к нетто-покупкам в феврале. В ближайшее время рубль может протестировать уровень 83,5 руб./$, но затем возобновится движение к 90 руб./$, полагает она. В 2025 г. аналитики «Цифра брокера» ожидают курса доллара на уровне 105–107 руб.

Во II квартале в Совкомбанке ждут курса рубля на уровне 12,8 руб./юань, 93 руб./$ и 101 руб./евро, в IV квартале – 13,3 руб./юань, 98 руб./$ и 107 руб./евро.

По оценкам «Эксперт РА», средний курс доллара будет на уровне 97 руб., в конце года – 102 руб. В «Т-инвестициях» прогнозируют средний курс доллара на уровне 97–98 руб., 101–105 руб. – на конец года. В «Финаме» – 105 руб. в конце года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных