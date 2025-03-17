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ЦБ РФ понизил курс доллара до 84,31 рубля

Ведомости

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 18 марта 2025 г. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара составил 84,31 руб. (-1,26 руб.). Курс евро же опустился сразу на 2,76 руб. до 90,84 руб. Колебания юаня не столь существенны, его курс составит 11,60 руб. (-0,22 руб.).

17 марта курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с лета 2024 г. опустился ниже 84 руб. С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. По данным опрошенных «Ведомостями» экспертов, с начала года рубль значительно укрепился благодаря нескольким факторам: геополитическому оптимизму, увеличению притока капитала на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Также свою роль играет высокая ключевая ставка, которая находится на уровне 21% с октября 2024 г. Она способствует привлекательности рублевых сбережений и охлаждает спрос на импорт. Однако аналитики считают это укрепление временным и ожидают, что доллар вернется к уровню около 100 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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