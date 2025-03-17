ЦБ РФ понизил курс доллара до 84,31 рубля

17 марта курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с лета 2024 г. опустился ниже 84 руб. С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. По данным опрошенных «Ведомостями» экспертов, с начала года рубль значительно укрепился благодаря нескольким факторам: геополитическому оптимизму, увеличению притока капитала на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Также свою роль играет высокая ключевая ставка, которая находится на уровне 21% с октября 2024 г. Она способствует привлекательности рублевых сбережений и охлаждает спрос на импорт. Однако аналитики считают это укрепление временным и ожидают, что доллар вернется к уровню около 100 руб.