Впервые с июня 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей
На международном валютном рынке Forex внебиржевой расчетный курс доллара опустился ниже 82 руб. впервые с июня 2024 г., следует из данных портала Investing.com.
По состоянию на 18:53 мск курс доллара упал на 3,49 руб. относительно предыдущего закрытия – до 81,91 руб. К 19:15 мск курс валюты поднялся до 83,44 руб.
17 марта курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с лета 2024 г. опустился ниже 84 руб. На 17:40 мск стоимость валюты составила 83,74 руб.
На 18 марта 2025 г. Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара составил 84,31 руб. (–1,26 руб.). Курс евро опустился на 2,76 руб. до 90,84 руб. Курс юаня составил 11,60 руб. (–0,22 руб.).