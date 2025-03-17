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Впервые с июня 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

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На международном валютном рынке Forex внебиржевой расчетный курс доллара опустился ниже 82 руб. впервые с июня 2024 г., следует из данных портала Investing.com.

По состоянию на 18:53 мск курс доллара упал на 3,49 руб. относительно предыдущего закрытия – до 81,91 руб. К 19:15 мск курс валюты поднялся до 83,44 руб.

17 марта курс американской валюты на международном валютном рынке Forex впервые с лета 2024 г. опустился ниже 84 руб. На 17:40 мск стоимость валюты составила 83,74 руб.

На 18 марта 2025 г. Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара составил 84,31 руб. (–1,26 руб.). Курс евро опустился на 2,76 руб. до 90,84 руб. Курс юаня составил 11,60 руб. (–0,22 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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