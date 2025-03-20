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Выдача POS-кредитов упала на фоне развития рассрочек от маркетплейсов

Ведомости

Статистика выдачи товарных кредитов (POS-кредитов) снизилась по итогам февраля более чем на 60% в связи с развитием сервисов рассрочек от маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ).

В феврале банки выдали 198 000 товарных кредитов на 11,9 млрд руб. (меньше на 63% в годовом отношении, объем сократился на 66%). Относительно данных за январь 2025 г., выдача POS-кредитов сократилась на 12%, их объем – на 14%. Аналитики отмечают, что снижение в феврале соответствуют уровню апреля 2022 г.

Эксперты связывают снижение с развитием сервиса рассрочек от маркетплейсов. Главный аналитик Ингосстрах-банка Петр Арронет считает, что рассрочки от сервисов маркетплейсов выходят на ервое место и могут потеснить сегмент POS-кредитования от банков. В «Яндексе» отметили, что объем трансакций через сервис рассрочки «Яндекс Сплит» с лета прошлого года стабильно растет. 

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ писал, что в IV квартале 2024 г. в России впервые за последние годы отмечено уменьшение среднего количества розничных кредитов на одного заемщика. Аналитики отмечали, что тенденция прослеживается почти во всех сегментах розничного кредитования.

Как говорили «Ведомостям» опрошенные эксперты 12 марта, основной фактор, который будет оказывать давление на динамику кредитования, – политика Банка России, направленная на снижение концентрации кредитных рисков (через регулирование) и охлаждение спроса (через ключевую ставку). 

При этом ипотечный портфель банков в 2025 г. может прибавить около 8–9% – в 2024 г. он вырос почти на 11% и достиг 20,1 трлн руб., отмечали в «Эксперт РА». Максимальный темп роста портфеля в розничном кредитовании в этом году аналитики «Эксперт РА» ждут в автокредитовании – 10% (в 2024 г. портфель вырос на 57%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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