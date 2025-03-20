Выдача POS-кредитов упала на фоне развития рассрочек от маркетплейсов

При этом ипотечный портфель банков в 2025 г. может прибавить около 8–9% – в 2024 г. он вырос почти на 11% и достиг 20,1 трлн руб., отмечали в «Эксперт РА». Максимальный темп роста портфеля в розничном кредитовании в этом году аналитики «Эксперт РА» ждут в автокредитовании – 10% (в 2024 г. портфель вырос на 57%).