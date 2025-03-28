«Известия»: реальные ставки по потребкредитам выросли до 40%

Показатель ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. В 15 крупнейших банках он подскочил на 2,5 п. п. за две недели. С 10 по 27 марта верхняя граница реальных ставок по потребкредитам у крупнейших банков в среднем достигла почти 50%, а у отдельных игроков ушла к 60-76%.