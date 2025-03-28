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«Известия»: реальные ставки по потребкредитам выросли до 40%

Ведомости

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) достиг 39,6% к концу марта, пишут «Известия» со ссылкой на данные банков.

Показатель ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. В 15 крупнейших банках он подскочил на 2,5 п. п. за две недели. С 10 по 27 марта верхняя граница реальных ставок по потребкредитам у крупнейших банков в среднем достигла почти 50%, а у отдельных игроков ушла к 60-76%.

Как объяснил изданию экономист Андрей Бархота, ставки по ссудам растут не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения. «Известия» отмечают, что банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы, когда они ставили высокую доходность по депозитам.

В декабре 2024 г. совет директоров Центробанка принял решение с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать ПСК для кредитных организаций и потребительских кооперативов на покупку жилья или земельного участка. Как пояснили в ЦБ, стоимость фондирования организаций сильно выросла c III квартала 2024 г. «как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

По оценкам регулятора, ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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