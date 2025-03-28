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ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,68 рубля

Ведомости

Центробанк установил официальные курсы валют на 29-31 марта 2025 г. Официальный курс доллара оказался на уровне 83,68 руб., что на 0,15 руб. ниже предыдущего показателя. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Курс евро понизили на 0,89 руб. – до 89,65 руб. А вот курс юаня понижен всего на 0,04 руб. – до 11,45 руб.

28 марта стало известно, что компании, занимающиеся импортом, столкнулись с проблемой из-за колебаний курса рубля. По их словам, таможенные органы начали применять противоречивые методы для определения стоимости импортируемых товаров.

Импортеры получают от таможенных органов запросы на корректировку, если оплата была произведена до подачи декларации, а курс рубля за это время изменился. Теперь им необходимо указывать в декларации сумму фактически понесенных расходов, исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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