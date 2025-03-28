ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,68 рубля

Импортеры получают от таможенных органов запросы на корректировку, если оплата была произведена до подачи декларации, а курс рубля за это время изменился. Теперь им необходимо указывать в декларации сумму фактически понесенных расходов, исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.