ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,68 рубля
Центробанк установил официальные курсы валют на 29-31 марта 2025 г. Официальный курс доллара оказался на уровне 83,68 руб., что на 0,15 руб. ниже предыдущего показателя. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Курс евро понизили на 0,89 руб. – до 89,65 руб. А вот курс юаня понижен всего на 0,04 руб. – до 11,45 руб.
28 марта стало известно, что компании, занимающиеся импортом, столкнулись с проблемой из-за колебаний курса рубля. По их словам, таможенные органы начали применять противоречивые методы для определения стоимости импортируемых товаров.
Импортеры получают от таможенных органов запросы на корректировку, если оплата была произведена до подачи декларации, а курс рубля за это время изменился. Теперь им необходимо указывать в декларации сумму фактически понесенных расходов, исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.