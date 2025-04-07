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Набиуллина заявила о росте международной сети приема карт «Мир» в условиях санкций

Ведомости

Международная сеть приема карт «Мир» продолжает демонстрировать рост, невзирая на санкционные ограничения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт "Мир" в дружественных странах, куда ездят наши туристы», – сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Кроме России, расплачиваться картой «Мир» можно в 13 странах. В Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа работа системы ограничена: она действует либо по решению банков или точек продаж, либо только на части территории государства. В Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии ограничений на работу карты «Мир» нет.

В октябре 2023 г. правительство РФ утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. В перечень вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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