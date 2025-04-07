Набиуллина заявила о росте международной сети приема карт «Мир» в условиях санкций
Международная сеть приема карт «Мир» продолжает демонстрировать рост, невзирая на санкционные ограничения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт "Мир" в дружественных странах, куда ездят наши туристы», – сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).
Кроме России, расплачиваться картой «Мир» можно в 13 странах. В Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа работа системы ограничена: она действует либо по решению банков или точек продаж, либо только на части территории государства. В Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии ограничений на работу карты «Мир» нет.
В октябре 2023 г. правительство РФ утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. В перечень вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.