Набиуллина заявила о росте международной сети приема карт «Мир» в условиях санкций

Кроме России, расплачиваться картой «Мир» можно в 13 странах. В Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа работа системы ограничена: она действует либо по решению банков или точек продаж, либо только на части территории государства. В Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии ограничений на работу карты «Мир» нет.