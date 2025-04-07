ЦБ повысил официальный курс доллара до 86,19 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 8 апреля сразу на 1,91 руб. – до 86,19 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро тоже ощутимо подорожал. Его курс поднялся на 1,79 руб. – до 94,77 руб. Изменение курса юаня оказалось менее ощутимым – 11,73 руб. (+0,12 руб.).
7 апреля стало известно, что российский рынок акций растерял весь рост с начала года. По результатам основных торгов 4 апреля индекс Мосбиржи просел на 2,71%, опустившись до отметки 2781,97 пункта. По состоянию на 18:30 мск индекс находился на уровне 2 721,34 пункта, с начала года показатель просел почти на 6%.
История российского фондового рынка не знает случаев более длительного снижения, чем текущие десять торговых сессий подряд. Предыдущий рекорд наблюдался в 1998 г., когда индикатор просел на 30,07% за аналогичный временной интервал. Тогда падение совпало с масштабным кризисом – дефолтом по гособязательствам, обвалом рубля и глубоким кризисом финансовой системы.