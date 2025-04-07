ЦБ повысил официальный курс доллара до 86,19 рубля

7 апреля стало известно, что российский рынок акций растерял весь рост с начала года. По результатам основных торгов 4 апреля индекс Мосбиржи просел на 2,71%, опустившись до отметки 2781,97 пункта. По состоянию на 18:30 мск индекс находился на уровне 2 721,34 пункта, с начала года показатель просел почти на 6%.