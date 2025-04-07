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ЦБ повысил официальный курс доллара до 86,19 рубля

Ведомости

Банк России повысил официальный курс доллара на 8 апреля сразу на 1,91 руб. – до 86,19 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евро тоже ощутимо подорожал. Его курс поднялся на 1,79 руб. – до 94,77 руб. Изменение курса юаня оказалось менее ощутимым – 11,73 руб. (+0,12 руб.).

7 апреля стало известно, что российский рынок акций растерял весь рост с начала года. По результатам основных торгов 4 апреля индекс Мосбиржи просел на 2,71%, опустившись до отметки 2781,97 пункта. По состоянию на 18:30 мск индекс находился на уровне 2 721,34 пункта, с начала года показатель просел почти на 6%.

История российского фондового рынка не знает случаев более длительного снижения, чем текущие десять торговых сессий подряд. Предыдущий рекорд наблюдался в 1998 г., когда индикатор просел на 30,07% за аналогичный временной интервал. Тогда падение совпало с масштабным кризисом – дефолтом по гособязательствам, обвалом рубля и глубоким кризисом финансовой системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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