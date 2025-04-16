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Bloomberg назвал рубль самой прибыльной мировой валютой

Ведомости

Российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки. Доллар при этом пострадал от давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа.

По словам экономиста T-Investments Софьи Донец, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного отказом глобальных инвесторов от более рискованных активов. В большой степени Россию от этого защитил контроль за движением капитала.

15 апреля Центробанк понизил официальный курс доллара на 0,47 руб. до 82,3 руб. Евро тем временем упал на 0,48 руб. до 93,68 руб. Курс юаня также понизился на 0,06 руб. до 11,16 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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