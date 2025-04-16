Bloomberg назвал рубль самой прибыльной мировой валютой
Российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки. Доллар при этом пострадал от давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа.
По словам экономиста T-Investments Софьи Донец, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного отказом глобальных инвесторов от более рискованных активов. В большой степени Россию от этого защитил контроль за движением капитала.
15 апреля Центробанк понизил официальный курс доллара на 0,47 руб. до 82,3 руб. Евро тем временем упал на 0,48 руб. до 93,68 руб. Курс юаня также понизился на 0,06 руб. до 11,16 руб.