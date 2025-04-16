Число выданных кредитных карт снизилось на 13% за месяц

В январе 2025 г. количество выданных кредитных карт снизилось на 20% к декабрю 2024 г. – до 1,15 млн штук, что стало минимальным показателем с апреля 2022 г. Последовательное снижение наблюдается с мая прошлого года: с тех пор количество выданных кредитов упало на 53%, а объем одобренных лимитов – на 54%.