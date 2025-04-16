Число выданных кредитных карт снизилось на 13% за месяц
Рынок кредитных карт показал отрицательную динамику выдач. Они сократились на 13% в марте относительно февраля и на 47% к марту предыдущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).
Согласно данным, за I квартал клиенты банков получили 3,66 млн кредитных карт с общим лимитом 441,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом выдача кредитных сократилась на 34%, А объем лимитов – на 35%.
В сравнении с результатами февраля в марте количество выдач кредитных карт сократилось на 13% до 1,32 млн, а общий лимит – на 10% до 160,94 млрд руб. Средний лимит по кредитке за месяц вырос на 4% до 126 000 руб., когда в феврале он равнялся 122 000 руб.
Эксперты рынка ждут роста выдач кредиток во II квартале, пишет «Коммерсантъ». По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, их выдачи во II квартале могут немного увеличиться относительно I квартала, но останутся значительно ниже прошлогодних величин в сопоставимом периоде.
В январе 2025 г. количество выданных кредитных карт снизилось на 20% к декабрю 2024 г. – до 1,15 млн штук, что стало минимальным показателем с апреля 2022 г. Последовательное снижение наблюдается с мая прошлого года: с тех пор количество выданных кредитов упало на 53%, а объем одобренных лимитов – на 54%.