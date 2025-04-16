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/ Финансы

Число выданных кредитных карт снизилось на 13% за месяц

Ведомости

Рынок кредитных карт показал отрицательную динамику выдач. Они сократились на 13% в марте относительно февраля и на 47% к марту предыдущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Согласно данным, за I квартал клиенты банков получили 3,66 млн кредитных карт с общим лимитом 441,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом выдача кредитных сократилась на 34%, А объем лимитов – на 35%.

В сравнении с результатами февраля в марте количество выдач кредитных карт сократилось на 13% до 1,32 млн, а общий лимит – на 10% до 160,94 млрд руб. Средний лимит по кредитке за месяц вырос на 4% до 126 000 руб., когда в феврале он равнялся 122 000 руб.

Эксперты рынка ждут роста выдач кредиток во II квартале, пишет «Коммерсантъ». По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, их выдачи во II квартале могут немного увеличиться относительно I квартала, но останутся значительно ниже прошлогодних величин в сопоставимом периоде.

В январе 2025 г. количество выданных кредитных карт снизилось на 20% к декабрю 2024 г. – до 1,15 млн штук, что стало минимальным показателем с апреля 2022 г. Последовательное снижение наблюдается с мая прошлого года: с тех пор количество выданных кредитов упало на 53%, а объем одобренных лимитов – на 54%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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