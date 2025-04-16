ЦБ незначительно повысил курс доллара на 17 апреля

16 апреля агентство Bloomberg писало, что российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки. Доллар при этом пострадал от давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа.