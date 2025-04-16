ЦБ незначительно повысил курс доллара на 17 апреля
Банк России повысил курс доллара на 0,29 руб. до 82,59 руб. на 17 апреля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Юань также вырос на 0,12 руб. до 11,28 руб. Евро тем временем упал на 0,35 руб. до 93,34 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
16 апреля агентство Bloomberg писало, что российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки. Доллар при этом пострадал от давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа.