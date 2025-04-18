Песков: Райффайзенбанк продолжает работать в РФ
Российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank продолжает работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы приостановке продажи бизнеса в России.
«Нам ничего не известно. Банк здесь, он продолжает функционировать», – сказал он.
Financial Times (FT) сообщила 18 апреля, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила продажу своего российский бизнеса на фоне потепления отношений США и России. Позже RBI опровергла эти данные, объяснив, что процесс продажи «не остановлен и не заморожен».
17 апреля Bloomberg писал, что в RBI возникли разногласия относительно ухода с российского рынка. По информации агентства, одни топ-менеджеры настаивают на немедленной продаже банка. Другие придерживаются мнения, что необходимо дождаться большей ясности по вопросу, как будет развиваться геополитическая ситуация.
В июле 2024 г. главный исполнительный директор банка Йоханн Штробль заявил, что RBI считает продажу 60% своего бизнеса в России наиболее вероятным сценарием.