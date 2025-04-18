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/ Финансы

Песков: Райффайзенбанк продолжает работать в РФ

Ведомости

Российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank продолжает работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы приостановке продажи бизнеса в России.

«Нам ничего не известно. Банк здесь, он продолжает функционировать», – сказал он.

Financial Times (FT) сообщила 18 апреля, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила продажу своего российский бизнеса на фоне потепления отношений США и России. Позже RBI опровергла эти данные, объяснив, что процесс продажи «не остановлен и не заморожен».

17 апреля Bloomberg писал, что в RBI возникли разногласия относительно ухода с российского рынка. По информации агентства, одни топ-менеджеры настаивают на немедленной продаже банка. Другие придерживаются мнения, что необходимо дождаться большей ясности по вопросу, как будет развиваться геополитическая ситуация.

В июле 2024 г. главный исполнительный директор банка Йоханн Штробль заявил, что RBI считает продажу 60% своего бизнеса в России наиболее вероятным сценарием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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