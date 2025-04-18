Песков: Райффайзенбанк продолжает работать в РФ

17 апреля Bloomberg писал, что в RBI возникли разногласия относительно ухода с российского рынка. По информации агентства, одни топ-менеджеры настаивают на немедленной продаже банка. Другие придерживаются мнения, что необходимо дождаться большей ясности по вопросу, как будет развиваться геополитическая ситуация.