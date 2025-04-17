Bloomberg: в Райффайзенбанке возникли разногласия об уходе с российского рынка
По информации агентства, одни топ-менеджеры настаивают на немедленной продаже банка. Другие придерживаются мнения о том, что необходимо дождаться большей ясности в том, как будет развиваться геополитическая ситуация и призывают ждать завершения конфликта на Украине и возможного снятия с Москвы западных санкций.
В конце января в Raiffeisen Bank International рассказали, что операции западных банков в РФ сведены к рекордно низким показателям. При этом полный уход из России сейчас невозможен. Как отмечалось в отчете компании, за 10 лет доля России в активах западных банков в Центральной и Юго-Восточной Европе сократилась с 20% до 4%. Сообщалось, что причина, по которой банки не уходят полностью, – это экономические связи с РФ. Евросоюз до сих пор экспортирует в Россию товары на 2 млрд евро в месяц, а компании нуждаются в банковских услугах.