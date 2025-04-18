FT: группа Raiffeisen прекратила попытки продать бизнес в России
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекратила попытки продажи своего российского подразделения на фоне восстановления контактов между США и Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным двух собеседников издания, решение было принято в феврале, когда Москва и Вашингтон начали восстанавливать диалог.
«Это сделано для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – пояснил один из источников FT.
Третий собеседник издания отметил, что серьезные усилия по продаже акций на данный момент прекращены, однако внутренняя позиция компании может снова измениться в зависимости от дальнейшего развития событий.
Raiffeisen Bank в начале года заявил о предельном сокращении бизнеса в России среди западных банков. Согласно докладу, за последние 10 лет доля России в активах западных банков в Центральной и Юго-Восточной Европе сократилась с 20% до 4%. В документе отмечается, что полный уход с российского рынка пока невозможен из-за сохраняющихся экономических связей с РФ. Евросоюз продолжает экспортировать в Россию товары на сумму около 2 млрд евро ежемесячно, а работающие в регионе компании по-прежнему нуждаются в банковских услугах.