FT: группа Raiffeisen прекратила попытки продать бизнес в России

Raiffeisen Bank в начале года заявил о предельном сокращении бизнеса в России среди западных банков. Согласно докладу, за последние 10 лет доля России в активах западных банков в Центральной и Юго-Восточной Европе сократилась с 20% до 4%. В документе отмечается, что полный уход с российского рынка пока невозможен из-за сохраняющихся экономических связей с РФ. Евросоюз продолжает экспортировать в Россию товары на сумму около 2 млрд евро ежемесячно, а работающие в регионе компании по-прежнему нуждаются в банковских услугах.