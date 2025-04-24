ВТБ: «кредитного ренессанса» стоит ожидать не ранее второго полугодия 2026 года
«Кредитный ренессанс» наступит не ранее, чем в III- IV кварталах 2026 г., даже при условии снижения ключевой ставки. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
При этом розничный кредитный рынок претерпит серьезные изменения. Банки станут более тщательно анализировать долговую нагрузку потенциальных клиентов, а низкие первоначальные взносы по займам практически исчезнут, став редким явлением, считает Горшков. Автокредиты станут выдаваться на меньшие суммы, чем сейчас, «что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок». Сокращение выдач может составить более чем 40% – до 1,3 трлн руб.
«Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок», – отметил Горшков.
Рынок, по прогнозам ВТБ, сократится примерно на 30% по итогам года (до 8,8 трлн руб.). Ипотека займет большую часть – 3,8 трлн руб. (ранее ожидалось 3,3 трлн руб.). При этом эксперт отмечает зависимость результатов продаж жилищных кредитов от решений по программам с господдержкой.
Горшков также рассказал, что ВТБ не получает прибыли от выдачи льготной ипотеки даже после повышения уровня возмещения от властей и комиссий застройщиков.