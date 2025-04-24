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ВТБ: «кредитного ренессанса» стоит ожидать не ранее второго полугодия 2026 года

Ведомости

«Кредитный ренессанс» наступит не ранее, чем в III- IV кварталах 2026 г., даже при условии снижения ключевой ставки. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

При этом розничный кредитный рынок претерпит серьезные изменения. Банки станут более тщательно анализировать долговую нагрузку потенциальных клиентов, а низкие первоначальные взносы по займам практически исчезнут, став редким явлением, считает Горшков. Автокредиты станут выдаваться на меньшие суммы, чем сейчас, «что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок». Сокращение выдач может составить более чем 40% – до 1,3 трлн руб.

«Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок», – отметил Горшков.

Рынок, по прогнозам ВТБ, сократится примерно на 30% по итогам года (до 8,8 трлн руб.). Ипотека займет большую часть – 3,8 трлн руб. (ранее ожидалось 3,3 трлн руб.). При этом эксперт отмечает зависимость результатов продаж жилищных кредитов от решений по программам с господдержкой.

Горшков также рассказал, что ВТБ не получает прибыли от выдачи льготной ипотеки даже после повышения уровня возмещения от властей и комиссий застройщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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