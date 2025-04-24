ВТБ: «кредитного ренессанса» стоит ожидать не ранее второго полугодия 2026 года

При этом розничный кредитный рынок претерпит серьезные изменения. Банки станут более тщательно анализировать долговую нагрузку потенциальных клиентов, а низкие первоначальные взносы по займам практически исчезнут, став редким явлением, считает Горшков. Автокредиты станут выдаваться на меньшие суммы, чем сейчас, «что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок». Сокращение выдач может составить более чем 40% – до 1,3 трлн руб.