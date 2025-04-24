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Мишустин: страховка по одному виду вклада увеличится до 2,8 млн рублей

Ведомости

Кабмин увеличит в два раза – до 2,8 млн руб. – лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам для вкладов на срок более трех лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, где и будет рассмотрен этот вопрос.

«Президент отмечал, что у людей должна быть возможность надежно инвестировать свои сбережения и при этом получать дополнительный доход. <…> Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны», – отметил премьер-министр.

Инициатива об увеличении максимального лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам сроком более трех лет принадлежит Минфину РФ. 14 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала это предложение. Отмечалось, что законопроект поддержали Минэкономразвития, Банк России, Минюст, Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В марте 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил возродить сберегательные сертификаты, чтобы запустить на их базе инструмент для привлечения длинных денег в экономику. В послании Федеральному собранию глава государства указал, что срок таких продуктов должен быть от трех лет, а лимит страхового возмещения можно повысить до 2,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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