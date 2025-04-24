Мишустин: страховка по одному виду вклада увеличится до 2,8 млн рублей

Кабмин увеличит в два раза – до 2,8 млн руб. – лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам для вкладов на срок более трех лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, где и будет рассмотрен этот вопрос.