Мишустин: страховка по одному виду вклада увеличится до 2,8 млн рублей
Кабмин увеличит в два раза – до 2,8 млн руб. – лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам для вкладов на срок более трех лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, где и будет рассмотрен этот вопрос.
«Президент отмечал, что у людей должна быть возможность надежно инвестировать свои сбережения и при этом получать дополнительный доход. <…> Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны», – отметил премьер-министр.
Инициатива об увеличении максимального лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам сроком более трех лет принадлежит Минфину РФ. 14 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала это предложение. Отмечалось, что законопроект поддержали Минэкономразвития, Банк России, Минюст, Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В марте 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил возродить сберегательные сертификаты, чтобы запустить на их базе инструмент для привлечения длинных денег в экономику. В послании Федеральному собранию глава государства указал, что срок таких продуктов должен быть от трех лет, а лимит страхового возмещения можно повысить до 2,8 млн руб.