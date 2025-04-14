Власти согласны повысить страховку до 2,8 млн по одному виду вклада

Сберегательные сертификаты

Сберегательные сертификаты представляют собой ценную бумагу – она удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права ее держателя на получение по истечении установленного срока размера вклада и указанных в сертификате процентов. Они начисляются и выплачиваются в конце срока. Средства размещаются на период от трех месяцев до трех лет без изъятия и пополнения.

До июня 2018 г. ценную бумагу можно было оформить в двух вариантах – именном и на предъявителя. Последний давал множество финансовых лазеек, в том числе использовался для взяток и в целях отмывания доходов: по сертификату на предъявителя можно было установить только того, кому он выдан, и самого предъявителя к погашению. Остальных лиц, участвующих в обороте ценной бумаги, отследить было нельзя. После 1 июня 2018 г. банкам запретили выдавать сертификаты на предъявителя – только именные.