Власти согласны повысить страховку до 2,8 млн по одному виду вклада

Власти согласны повысить страховку до 2,8 млн по одному виду вкладаРечь идет о непопулярных безотзывных сертификатах на срок более трех лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина установить максимальный лимит страхового возмещения 2,8 млн руб. по безотзывным сберегательным сертификатам сроком более трех лет: их хотят сделать еще одним источником привлечения длинных денег в экономику. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с обсуждением, и подтвердил источник в правительстве.
Законопроект Минфина поддержали Минэкономразвития, Банк России, Минюст, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), знает один из собеседников.
Сберегательные сертификаты
До июня 2018 г. ценную бумагу можно было оформить в двух вариантах – именном и на предъявителя. Последний давал множество финансовых лазеек, в том числе использовался для взяток и в целях отмывания доходов: по сертификату на предъявителя можно было установить только того, кому он выдан, и самого предъявителя к погашению. Остальных лиц, участвующих в обороте ценной бумаги, отследить было нельзя. После 1 июня 2018 г. банкам запретили выдавать сертификаты на предъявителя – только именные.
Проект с поправками в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Минфин в декабре 2024 г. разместил на портале нормативных актов. По вкладам на срок от трех лет, удостоверенным сберегательными сертификатами, возмещение будет выплачиваться отдельно от классических – для последних сохранится действующий лимит в 1,4 млн руб. То есть в случае краха банка его пострадавший клиент сможет получить страховое возмещение в размере 4,2 млн руб.
Увеличение страхового покрытия поможет привлечь в банковский сектор долгосрочные ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных трансформационных проектов, и повысит привлекательность сберегательных сертификатов для населения, говорилось в пояснительной записке.
Эта инициатива – один из путей привлечения «длинных денег» в экономику и снижения рисков ликвидности банковского сектора, сообщил «Ведомостям» представитель Банка России.
Повышенная сумма возмещения создаст дополнительные стимулы для населения вкладывать средства в долгосрочные инструменты, сказал «Ведомостям» представитель АСВ, также подтвердив поддержку законопроекта. Потенциальную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в агентстве оценивают в среднесрочной перспективе как несущественную, поэтому увеличение лимита возмещения не повлияет на ставку отчислений банков в фонд.
Сберегательные сертификаты в России
Законодательные изменения появились после поручения президента Владимира Путина, который в марте 2024 г. предложил возродить сберегательные сертификаты, чтобы запустить на их базе инструмент для привлечения «длинных денег» в экономику. Тогда в своем послании Федеральному собранию он обозначил, что срок таких продуктов должен быть от трех лет, а лимит страхового возмещения можно повысить до 2,8 млн руб.
Для российского финансового рынка это не новый продукт, но он непопулярен: сберегательные сертификаты приобретаются населением в мизерных объемах. На январь 2025 г. всего 9 банков имеют средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов, а суммарный объем этих средств составляет всего 4 млрд руб., следует из материалов правкомиссии.
По данным ЦБ, в 2024 г. граждане оформили сертификаты на 44,7 млрд руб., из которых около 370 млн руб. приходилось на срок свыше трех лет. За январь – февраль 2025 г. общий объем выпущенных сберегательных сертификатов составил 7,1 млрд руб., где 60 млн – от трех лет. Для сравнения: всего в банках на депозитах и счетах граждане держали на начало марта 57,6 трлн руб.
Мнения разделились
Банк Дом.РФ поддерживает инициативу по введению страхования сберегательных сертификатов и установку лимита в 2,8 млн руб., сказала директор розничных продуктов Дарья Морозова. Это важный шаг для повышения доверия к финансовым инструментам и расширения возможностей долгосрочных сбережений, считает она. Повышенная страховая защита уравнивает сертификаты с обычными вкладами по уровню надежности, но сохраняет их ключевое преимущество – фиксированную доходность на весь срок, рассуждает Морозова.
Инструмент может стать надежной подушкой для граждан, планирующих крупные покупки, образование детей или пенсию, продолжает Морозова. Кроме того, он позволит привлечь «длинные деньги» в экономику, что особенно важно для долгосрочного кредитования и финансирования инвестиционных проектов, добавляет она.
Востребованность сберегательного сертификата будет зависеть от привлекательности его доходности, так как срок от трех лет – значительный для «заморозки» денег, считает представитель «Почта банка». Но зачастую долгосрочные инструменты предполагают высокую доходность, поэтому при наличии свободных средств могут стать хорошим способом сохранить сбережения, добавляет он.
Спрос будет зависеть от ставок по смежным долгосрочным продуктам (долевое страхование жизни, программа долгосрочных сбережений), а также краткосрочным и среднесрочным вкладам, считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. В частности, при текущем уровне для соблюдения интереса как клиентов, так и банков, возможно, будут интересны продукты, привязанные к ключевой ставке, рассуждает он.
Популярность продукта будет зависеть также от дополнительных условий, предлагаемых клиентам, продолжает Бородулин. Например, налоговых льгот либо вероятности частичного изъятия средств при реализации непредвиденных событий с минимальными потерями процентов, особенно когда снятие является для клиента жизненно необходимым, перечисляет он. С тем, что важно предусмотреть возможность досрочно снимать деньги в чрезвычайных ситуациях (в случае болезни, полной или частичной потери имущества и т. п.), согласны также Морозова и представитель «Почта банка».
При проработке всех условий условий, обеспечения безопасности владения, а также минимизации мошеннических действий продукт может быть востребован клиентами банков как интересный и надежный инструмент инвестирования, полагает Бородулин.
Для банков использование сберегательных сертификатов расширит линейку продуктов, что положительно скажется на ресурсной базе, а также позволит получить дополнительный источник привлечения с длительным сроком погашения, рассуждает Бородулин. Положительный эффект для банков также в удлинении пассивов и позитивном влиянии на нормативы ликвидности, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Негативный эффект – возможное давление на маржинальность, указывает он.
Но есть и более скептичный взгляд на перспективы продукта.
Инициатива не приведет к массовому росту спроса на сберегательные сертификаты – длительный срок и отсутствие возможности досрочного изъятия в текущих макроэкономических условиях делают инструмент менее удобным, чем классические вклады, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. Вероятно, интерес может быть у отдельных категорий граждан, которые захотят «зафиксировать» процентный доход в ожидании снижения процентных ставок, указывает она. Но это произойдет только в том случае, если банки будут готовы платить по сберегательным сертификатам более высокий процент, чем по стандартным долгосрочным вкладам (в основном максимум 3 года. – «Ведомости»), по сути компенсируя таким образом отсутствие возможности досрочного изъятия средств, поясняет Якупова.
Скорее всего, инструмент может быть востребован среди граждан, у кого низкая потребность в ликвидности, поскольку более трех лет нельзя будет снять денежные средства с сертификата, добавляет главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
В том виде, в котором сейчас существует сберегательный сертификат, это не массовый и практически ненужный продукт, считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Войлуков. Привлечение средств по нему составляет сотые доли процента от всех денег физлиц и расширение страхового возмещения может добавить к этому вероятно лишь тысячную долю процента, говорит он. Сейчас на рынке высокие ставки по коротким депозитам, поэтому гражданам невыгодно и немного рисково отдавать большие суммы на такое длительное хранение в банк, рассуждает Войлуков. Да и вряд ли найдется много банков, готовых привлекать большой объем денег на длительный срок под высокий процент, сомневается эксперт.
В подготовке материала участвовала Анастасия Бойко.