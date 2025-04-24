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Кабмин одобрил проект об увеличении страховых выплат по безотзывным вкладам

Ведомости

Правительство РФ одобрило подготовленный Минфином законопроект, который увеличивает страховое возмещение по безотзывным вкладам сроком более 3 лет с 1,4 до 2,8 млн руб., сообщила пресс-служба Минфина.

«Такая инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными для граждан», – отметили в ведомстве. Обновленные выплаты не будут объединяться со страховкой по банковским депозитам. Общая сумма защищенных накоплений может достигать 4,2 млн руб.

Снять вклад до окончания срока не получится, но есть возможность переуступить его другому гражданину. «Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам», – говорится в сообщении.

Ранее Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина установить максимальный лимит страхового возмещения в 2,8 млн руб. по безотзывным сберегательным сертификатам сроком более трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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