Кабмин одобрил проект об увеличении страховых выплат по безотзывным вкладам

Снять вклад до окончания срока не получится, но есть возможность переуступить его другому гражданину. «Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам», – говорится в сообщении.