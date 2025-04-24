Кабмин одобрил проект об увеличении страховых выплат по безотзывным вкладам
Правительство РФ одобрило подготовленный Минфином законопроект, который увеличивает страховое возмещение по безотзывным вкладам сроком более 3 лет с 1,4 до 2,8 млн руб., сообщила пресс-служба Минфина.
«Такая инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными для граждан», – отметили в ведомстве. Обновленные выплаты не будут объединяться со страховкой по банковским депозитам. Общая сумма защищенных накоплений может достигать 4,2 млн руб.
Снять вклад до окончания срока не получится, но есть возможность переуступить его другому гражданину. «Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам», – говорится в сообщении.
Ранее Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина установить максимальный лимит страхового возмещения в 2,8 млн руб. по безотзывным сберегательным сертификатам сроком более трех лет.