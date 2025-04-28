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Казначейство может запустить госэквайринг для приема платежей учреждениями

Ведомости

Казначейство РФ планирует запустить сервис госэквайринга для приема платежей учреждениями. Об этом пишут «Известия».

Эквайринг – возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг. Сейчас для такой оплаты необходимо участие банка в качестве посредника. Казначейство предлагает исключить кредитные организации из цепочки – это позволит госучреждениям сэкономить на комиссиях банкам.

Как пояснили в Банке России, технология позволит зачислять деньги от банка плательщика в Федеральное казначейство напрямую и без комиссии. Проект заработает в тестовом режиме в Москве в парке Зарядье в текущем году. Госэквайринг будет работать через систему быстрых платежей (СБП).

В то же время, кредитные организации могут потерять доходы при действии этой меры, что может привести к росту стоимости услуг банков. При средней комиссии около 1,5% банки ежегодно получают доход 30-45 млрд руб., отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Если для крупных финансовых групп эти потери не станут критичными, то «некоторые мелкие банки могут повысить комиссии по другим операциям или увеличить стоимость банковских продуктов для россиян, чтобы нивелировать свои потери от госэквайринга», следует из материала.

«Ведомости» в октябре 2024 г. писали, что Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают возможность совмещения сервисов биоэквайринга (бесконтактная оплата по биометрии). Директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис говорил, что Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер (проводит платеж по карте), и как банк-эмитент (тот, кто выпустил карту).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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