Казначейство может запустить госэквайринг для приема платежей учреждениями

«Ведомости» в октябре 2024 г. писали, что Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают возможность совмещения сервисов биоэквайринга (бесконтактная оплата по биометрии). Директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис говорил, что Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер (проводит платеж по карте), и как банк-эмитент (тот, кто выпустил карту).