Казначейство может запустить госэквайринг для приема платежей учреждениями
Казначейство РФ планирует запустить сервис госэквайринга для приема платежей учреждениями. Об этом пишут «Известия».
Эквайринг – возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг. Сейчас для такой оплаты необходимо участие банка в качестве посредника. Казначейство предлагает исключить кредитные организации из цепочки – это позволит госучреждениям сэкономить на комиссиях банкам.
Как пояснили в Банке России, технология позволит зачислять деньги от банка плательщика в Федеральное казначейство напрямую и без комиссии. Проект заработает в тестовом режиме в Москве в парке Зарядье в текущем году. Госэквайринг будет работать через систему быстрых платежей (СБП).
В то же время, кредитные организации могут потерять доходы при действии этой меры, что может привести к росту стоимости услуг банков. При средней комиссии около 1,5% банки ежегодно получают доход 30-45 млрд руб., отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Если для крупных финансовых групп эти потери не станут критичными, то «некоторые мелкие банки могут повысить комиссии по другим операциям или увеличить стоимость банковских продуктов для россиян, чтобы нивелировать свои потери от госэквайринга», следует из материала.
«Ведомости» в октябре 2024 г. писали, что Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают возможность совмещения сервисов биоэквайринга (бесконтактная оплата по биометрии). Директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис говорил, что Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер (проводит платеж по карте), и как банк-эмитент (тот, кто выпустил карту).