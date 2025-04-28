Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек
Минцифры по согласованию с правительством отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Из-за востребованности программы банки достигали лимита по выдаче льготных ипотек и приостанавливали их выдачу. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации исключены, сообщает Минцифры.
Для заемщиков снизятся дополнительные платежи по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут повышаться субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.
По сообщению ведомства, уже выдано более 83 500 льготных кредитов. По планам Минцифры, к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91 500.
С 2022 г. работники аккредитованных ИТ-компаний могут оформить льготную ИТ-ипотеку. В 2024 г. программа продлена до 2030 г. на новых условиях. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет сумму до 9 млн руб. Ранее она зависела от численности населения: для жителей городов-миллионников эта сумма составляла 18 млн руб., а для остальных регионов – 9 млн руб.