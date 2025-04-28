Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек

С 2022 г. работники аккредитованных ИТ-компаний могут оформить льготную ИТ-ипотеку. В 2024 г. программа продлена до 2030 г. на новых условиях. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет сумму до 9 млн руб. Ранее она зависела от численности населения: для жителей городов-миллионников эта сумма составляла 18 млн руб., а для остальных регионов – 9 млн руб.