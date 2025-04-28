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Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек

Ведомости

Минцифры по согласованию с правительством отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за востребованности программы банки достигали лимита по выдаче льготных ипотек и приостанавливали их выдачу. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации исключены, сообщает Минцифры.

Для заемщиков снизятся дополнительные платежи по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут повышаться субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

По сообщению ведомства, уже выдано более 83 500 льготных кредитов. По планам Минцифры, к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91 500.

С 2022 г. работники аккредитованных ИТ-компаний могут оформить льготную ИТ-ипотеку. В 2024 г. программа продлена до 2030 г. на новых условиях. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет сумму до 9 млн руб. Ранее она зависела от численности населения: для жителей городов-миллионников эта сумма составляла 18 млн руб., а для остальных регионов – 9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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