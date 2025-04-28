ВТБ может выплатить дивиденды впервые с 2021 года

Стратегия ВТБ предусматривала первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб). Топ-менеджмент ВТБ заявлял, что считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г. В сентябре 2024 г. Костин говорил, что ВТБ хотел бы заплатить дивиденды по итогам 2024 г. Тогда он отмечал, что прежде всего банку нужно поддерживать капитальную позицию.