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ВТБ может выплатить дивиденды впервые с 2021 года

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2024 г. на общую сумму 275,75 млрд руб. (25,58 руб. на обыкновенную акцию). В последний раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 г. Выплаты были приостановлены с 2022 г. На фоне новостей о дивидендах акции банка росли более чем на 20%.

Объем дивидендов составит 50% от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО за 2024 г. Показатель прошлого года достиг 551,4 млрд руб. Годовое общее собрание акционеров запланировано на 30 июня 2025 г. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется установить 11 июля 2025 г.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, в 2024 г. группа перевыполнила показатели, предусмотренные Стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. Набсовет поддержал предложение менеджмента банка и рекомендовал выплату дивидендов на год раньше, чем было запланировано.

«Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом», – сказал Костин.

Стратегия ВТБ предусматривала первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб). Топ-менеджмент ВТБ заявлял, что считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г. В сентябре 2024 г. Костин говорил, что ВТБ хотел бы заплатить дивиденды по итогам 2024 г. Тогда он отмечал, что прежде всего банку нужно поддерживать капитальную позицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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