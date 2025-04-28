ВТБ может выплатить дивиденды впервые с 2021 года
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2024 г. на общую сумму 275,75 млрд руб. (25,58 руб. на обыкновенную акцию). В последний раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 г. Выплаты были приостановлены с 2022 г. На фоне новостей о дивидендах акции банка росли более чем на 20%.
Объем дивидендов составит 50% от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО за 2024 г. Показатель прошлого года достиг 551,4 млрд руб. Годовое общее собрание акционеров запланировано на 30 июня 2025 г. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется установить 11 июля 2025 г.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, в 2024 г. группа перевыполнила показатели, предусмотренные Стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. Набсовет поддержал предложение менеджмента банка и рекомендовал выплату дивидендов на год раньше, чем было запланировано.
«Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом», – сказал Костин.
Стратегия ВТБ предусматривала первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб). Топ-менеджмент ВТБ заявлял, что считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г. В сентябре 2024 г. Костин говорил, что ВТБ хотел бы заплатить дивиденды по итогам 2024 г. Тогда он отмечал, что прежде всего банку нужно поддерживать капитальную позицию.