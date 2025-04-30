Home Credit не планирует продавать свою казахстанскую «дочку»
Банк Home Credit продолжает работать в Казахстане и не планирует продавать свою дочернюю компанию в стране. Об этом заявили в кредитной организации, комментируя сообщения о предполагаемой продаже «дочки».
Как заявил глава Home Credit Кирилл Бачваров, чьи слова привела пресс-служба, банк работает в соответствии с законодательством Казахстана и «вклады физических лиц в банке полностью защищены». Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента выхода Home Credit на казахстанский рынок.
Frank Media со ссылкой на сообщения из анонимных Telegram-каналов пишет, что в сети распространялись данные о якобы возможности покупки Home Credit Bank (Казахстан) структурами казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова. Forte Bank, согласно этим данным, ведет переговоры о приобретении актива чешской финансовой группы PPF в Казахстане. Решение, как заявлялось, может быть принято до конца мая.
СМИ писали, что в случае сделки активы обновленного Forte составят около 5,5 трлн тенге, а банк сохранит четвертое место в рейтинге коммерческих банков Казахстана.
31 января «Ведомости» писали, что как минимум шесть казахстанских банков приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Среди них упоминался и Home Credit Bank. Это произошло после того, как срок действия карт для нерезидентов страны законодательно ограничили 12 месяцами. В феврале в центре поддержки клиентов Home Credit сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.