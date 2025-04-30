Home Credit не планирует продавать свою казахстанскую «дочку»

31 января «Ведомости» писали, что как минимум шесть казахстанских банков приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Среди них упоминался и Home Credit Bank. Это произошло после того, как срок действия карт для нерезидентов страны законодательно ограничили 12 месяцами. В феврале в центре поддержки клиентов Home Credit сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.