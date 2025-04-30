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Home Credit не планирует продавать свою казахстанскую «дочку»

Ведомости

Банк Home Credit продолжает работать в Казахстане и не планирует продавать свою дочернюю компанию в стране. Об этом заявили в кредитной организации, комментируя сообщения о предполагаемой продаже «дочки».

Как заявил глава Home Credit Кирилл Бачваров, чьи слова привела пресс-служба, банк работает в соответствии с законодательством Казахстана и «вклады физических лиц в банке полностью защищены». Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента выхода Home Credit на казахстанский рынок.

Frank Media со ссылкой на сообщения из анонимных Telegram-каналов пишет, что в сети распространялись данные о якобы возможности покупки Home Credit Bank (Казахстан) структурами казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова. Forte Bank, согласно этим данным, ведет переговоры о приобретении актива чешской финансовой группы PPF в Казахстане. Решение, как заявлялось, может быть принято до конца мая.

СМИ писали, что в случае сделки активы обновленного Forte составят около 5,5 трлн тенге, а банк сохранит четвертое место в рейтинге коммерческих банков Казахстана.

31 января «Ведомости» писали, что как минимум шесть казахстанских банков приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Среди них упоминался и Home Credit Bank. Это произошло после того, как срок действия карт для нерезидентов страны законодательно ограничили 12 месяцами. В феврале в центре поддержки клиентов Home Credit сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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