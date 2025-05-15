«Сбер» нарастил прибыль по РСБУ на 9,5% с начала 2025 года
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 9,5% до 542,3 млрд руб. с начала 2025 г. Это следует из отчетности кредитной организации.
«В апреле "Сбер" заработал 137,8 млрд руб. чистой прибыли (+5,1% г/г), рентабельность капитала составила 22,2%», – говорится в сообщении.
С января по апрель чистые процентные доходы выросли на 13,8% до 942,4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 0,5% до 226,5 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов снизились на 63,7% до 84,3 млрд руб.
Розничный кредитный портфель банка вырос на 0,3% за месяц – до 17,5 трлн руб. Частные лица получили в апреле кредитов на сумму 302 млрд руб., портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц и на 0,9% с начала года до 11,1 трлн руб.
Портфель потребительских кредитов снизился в апреле на 2,2%, или на 8,3% с начала года, до 3,5 трлн руб. на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике. Корпоративный портфель вырос на 0,2% без учета валютной переоценки в апреле и составил 27,2 трлн руб. С начала года портфель снизился на 1,8%.
«Динамика кредитного портфеля остается под значительным давлением высокой ключевой ставки и жесткого макропруденциального регулирования. <...> На фоне выгодных предложений по вкладам и досрочного зачисления социальных выплат перед майскими праздниками средства розничных клиентов Сбера прибавили 3,4% за месяц и превысили 29 трлн руб.», – сказал президент – предправления банка Герман Греф.
В конце апреля «Сбер» представил отчетность по МСФО. Согласно ей, чистая прибыль выросла на 9,7% с начала 2025 г. до 436,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%.