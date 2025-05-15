«Сбер» нарастил прибыль по РСБУ на 9,5% с начала 2025 года

Портфель потребительских кредитов снизился в апреле на 2,2%, или на 8,3% с начала года, до 3,5 трлн руб. на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике. Корпоративный портфель вырос на 0,2% без учета валютной переоценки в апреле и составил 27,2 трлн руб. С начала года портфель снизился на 1,8%.