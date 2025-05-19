Минфин предложил изъятую государством криптовалюту продавать участникам ЭПР
Криптовалюту, которую правоохранители изъяли в пользу государства, будут продавать участникам экспериментального правового режима (ЭПР), позволяющего использовать цифровые валюты при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Об обсуждении внесения таких изменений в акт правительства заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
«То есть у нас есть участники этого экспериментального правового режима, и в качестве одной из возможностей для того, чтобы реализовывать цифровую валюту, мы рассматриваем инфраструктуру экспериментального правового режима. Условно, здесь есть цифровая валюта, которая обращена в доход государства, и нуждающимся этот актив может быть продан», – прокомментировал Яковлев изменения (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал этот механизм «инфраструктурой для купли-продажи цифровой валюты».
В конце апреля 2025 г. в Госдуму внесли законопроект, исходя из которого цифровая валюта может быть признана имуществом. Такая инициатива позволит арестовывать и конфисковывать криптовалюту, однако ее принятие потребует издания постановления правительства, которое предусматривает порядок перевода и хранения изъятой цифровой валюты. Подготовить акт должно Министерство финансов.
19 мая на ПМЮФ в Санкт-Петербурге законопроект прокомментировал замминистра юстиции РФ Вадим Федоров. По его словам, с учетом особенностей конкретной криптовалюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций.