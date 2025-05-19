Минфин предложил изъятую государством криптовалюту продавать участникам ЭПР

«То есть у нас есть участники этого экспериментального правового режима, и в качестве одной из возможностей для того, чтобы реализовывать цифровую валюту, мы рассматриваем инфраструктуру экспериментального правового режима. Условно, здесь есть цифровая валюта, которая обращена в доход государства, и нуждающимся этот актив может быть продан», – прокомментировал Яковлев изменения (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал этот механизм «инфраструктурой для купли-продажи цифровой валюты».