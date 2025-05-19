Минюст разработал проект о порядке ареста и конфискации цифровой валюты

Сейчас в УК и УПК статус цифровой валюты не закреплен, что сильно осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) понятия «цифровая валюта».