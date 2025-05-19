Минюст разработал проект о порядке ареста и конфискации цифровой валюты
Минюст разработал законопроект, в рамках которого цифровую валюту отнесут к имуществу – это позволит совершать ее арест и конфискацию. Об этом рассказал замминистра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации. Одновременно предлагается установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Федоров уточнил, что с учетом особенностей конкретной криптовалюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций.
Сейчас в УК и УПК статус цифровой валюты не закреплен, что сильно осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) понятия «цифровая валюта».
В случае принятия проекта снизятся риски, связанные с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности, считают в Минюсте.