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Минюст разработал проект о порядке ареста и конфискации цифровой валюты

Ведомости

Минюст разработал законопроект, в рамках которого цифровую валюту отнесут к имуществу – это позволит совершать ее арест и конфискацию. Об этом рассказал замминистра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации. Одновременно предлагается установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности», – сказал он (цитата по ТАСС).

Федоров уточнил, что с учетом особенностей конкретной криптовалюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций.

Сейчас в УК и УПК статус цифровой валюты не закреплен, что сильно осложняет расследование уголовных дел в части обеспечения имущественных требований по ним. В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК) понятия «цифровая валюта».

В случае принятия проекта снизятся риски, связанные с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности, считают в Минюсте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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